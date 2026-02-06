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Mhoni Vidente predijo quién ganará la segunda vuelta en Colombia

¿Quién ganará? Mhoni Vidente lanzó su pronóstico electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Predicción de Mhoni Vidente sobre segunda vuelta en Colombia.
Foto: Redes Mhoni Vidente y AFP

Noticias RCN

junio 02 de 2026
05:01 p. m.
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Mhoni Vidente volvió a generar revuelo tras pronunciarse sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. La reconocida astróloga cubana aseguró que ya visualiza quién llegaría a la Casa de Nariño en el enfrentamiento definitivo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una predicción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Las declaraciones surgieron después de conocerse los resultados de la primera vuelta, que dejaron a ambos candidatos disputando la presidencia en una elección que mantiene al país en expectativa. Aunque sus pronósticos pertenecen al ámbito esotérico, miles de seguidores siguen atentos a sus visiones sobre acontecimientos políticos.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la segunda vuelta en Colombia?

La astróloga afirmó que el escenario que actualmente vive Colombia ya había sido anticipado por ella meses atrás. Según explicó, siempre visualizó una definición en segunda vuelta y descartó que alguno de los candidatos pudiera imponerse de manera definitiva en la primera jornada electoral.

Mhoni aseguró que el candidato con mayores probabilidades de imponerse será Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia por esas relaciones tan oscuras que lo llevaron con Nicolás Maduro, con la gente de la izquierda, con Lula. Va a perder, va a arrasar la extrema derecha en Colombia

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En sus plataformas digitales sostuvo que el país atraviesa un cambio político importante y que, desde su perspectiva, la tendencia electoral favorecería a los sectores identificados con la derecha.

El candidato que tendría mayores posibilidades sería el abogado y político Abelardo de la Espriella, dijo.

Declaraciones de Mhoni Vidente sobre las elecciones en Colombia

Las predicciones de Mhoni Vidente suelen despertar reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios destacan que ha acertado en eventos políticos y sociales del pasado, otros recuerdan que sus afirmaciones no tienen sustento estadístico.

La elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se resolverá el próximo 21 de junio, fecha en la que millones de colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente del país.

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Mientras avanza la campaña, continúan apareciendo encuestas, análisis políticos y también predicciones como las de Mhoni Vidente, que alimentan la conversación pública alrededor de uno de los procesos electorales más seguidos de los últimos años.

Es la extrema derecha y la extrema izquierda. ¡Salgan a votar!, concluyó Mhoni Vidente.

Por ahora, la decisión final seguirá estando en manos de los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra en una jornada que promete mantener la atención de Colombia y de gran parte de América Latina.

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