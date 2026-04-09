"Renunciará": Mhoni Vidente volvió a sorprender con una predicción sobre un presidente

En los primeros días de septiembre de 2026, Mhoni Vidente no solo ha revelado los rituales más recomendados para el nuevo mes, sino que también ha realizado algunas predicciones.

Según sus cartas, el mes nueve será uno de los más claves debido a que se presentarán múltiples cambios a nivel geopolítico.

Además, en medio de esa coyuntura, se podría materializar la renuncia de un presidente de uno de los países más importantes. ¿Cuál sería?

Mhoni Vidente volvió a predecir la renuncia de Pedro Sánchez, el presidente de España

Desde hace varios meses, Mhoni Vidente ha asegurado que Pedro Sánchez no es del agrado de Donald Trump y que, por lo tanto, el magnate movería sus influencias para lograr su renuncia.

Además, en uno de sus últimos análisis, la astróloga aseguró que ese tema podría terminar de resolverse en septiembre de 2026.

"Estas cartas nos están diciendo que este mes será fundamental en cuestiones de cambios geopolíticos. Se visualiza que renunciará el presidente Pedro Sánchez en España", dijo.

"Se visualizan cambios importantes en cuestiones de Israel y Palestina y, además, se visualiza la paz de Ucrania y Rusia. Ya sabemos que Donald Trump ha sido el escaparate, el que ha movido completamente la política, porque quiere que le den un Premio Nobel", añadió Mhoni Vidente.

¿De qué otros factores políticos ha hablado Mhoni Vidente?

En otros de sus más recientes análisis, Mhoni Vidente ha hecho énfasis en que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no renunciará, sino que terminará su mandato completo.

Además, la astróloga de origen cubano ha precisado que en Colombia comenzaría a notarse un desarrollo importante debido a que surgirían negociaciones claves y mejoraría la seguridad.

Asimismo, al concentrarse en los planes de Donald Trump, puntualizó que su ideología se mantendría en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años.