Joven se volvió viral tras renunciar a su trabajo en un solo día: video

Paula, una joven de 23 años, decidió renunciar al empleo que acababa de conseguir después de cumplir apenas su primera jornada. Su historia se hizo viral y abrió un debate en redes sobre los límites que cada persona está dispuesta a poner en su vida laboral.

La decisión fue completamente voluntaria: nadie la despidió. Según contó, las condiciones que encontró al comenzar hicieron que prefiriera retomar la búsqueda de empleo.

¿Por qué la joven de 23 años renunció en tan solo un solo día?

Conseguir el puesto inicialmente fue una buena noticia para Paula, especialmente después de pasar un tiempo buscando trabajo. Sin embargo, la percepción cambió cuando conoció en la práctica cómo sería su rutina.

Uno de los puntos que más le pesó fue el horario. De acuerdo con su relato, el cargo contemplaba 40 horas semanales, de lunes a sábado.

Después de conocer esas condiciones, la joven empezó a preguntarse si quería permanecer en un lugar con el que no se sentía cómoda desde el comienzo.

¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con contrato de 40 horas en un sitio que no me gusta?, planteó en el video que compartió en redes sociales.

Para Paula, la alternativa era quedarse pese a su inconformidad o volver a empezar la búsqueda laboral. Terminó escogiendo la segunda opción.

Empiezo desde cero las veces que haga falta, aseguró.

¿Qué dijo Paula sobre su decisión de dejar el trabajo?

La joven también reconoció que su experiencia laboral todavía es limitada. Tiene 23 años y, según explicó, ha trabajado “bien poquito todavía”.

Su historia rápidamente generó posiciones encontradas. Algunas personas defendieron que una persona pueda retirarse de un empleo cuando descubre que las condiciones no se ajustan a lo que busca. Otros consideraron cuestionable abandonar un puesto después de haber permanecido apenas una jornada.

Uno de los comentarios resumió precisamente la discusión que se abrió alrededor del caso: “No es que no tengas obligación, es que no tienes necesidad”.

La historia de Paula terminó convirtiéndose así en una conversación más amplia sobre qué tanto debe ceder una persona al comenzar su vida laboral y cuándo un empleo deja de compensar las condiciones que ofrece.

Por ahora, la joven decidió volver a buscar oportunidades y asumir nuevamente el proceso que había atravesado antes de conseguir aquel trabajo.