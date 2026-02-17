Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez

El nombre de James Rodríguez volvió a sonar con fuerza en el fútbol colombiano a comienzos de 2026, especialmente vinculado a Millonarios. Sin embargo, lo que parecía una ilusión para los hinchas azules terminó convertido en un debate público luego de versiones contradictorias entre el propio jugador y la dirigencia del club capitalino.

El mediocampista fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Minnesota United de la MLS, con un contrato a corto plazo de cara al Mundial de 2026. Durante su primera rueda de prensa, el capitán de la selección Colombia fue consultado por el supuesto interés de Millonarios y fue directo en su respuesta: aseguró que todo había sido un “chisme” y negó contactos concretos para regresar al fútbol colombiano.

La versión de la dirigencia azul

Las palabras de James contrastaron con lo expresado por Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, en Win Sports quien confirmó que desde el club sí hubo movimientos para explorar la posibilidad. Según el directivo, la institución dejó claro que estaba dispuesta a ofrecerle todas las condiciones necesarias si el jugador consideraba regresar al país.

Michaloutsos explicó que no tuvo contacto directo con el futbolista, pero sí se realizaron acercamientos con su entorno cercano. En ese sentido, indicó que la intención del club fue poner a disposición la estructura y el respaldo institucional para facilitar una eventual llegada del mediocampista, aunque finalmente la operación no prosperó.

“Yo no hablé jamás, no hablé nunca. Pero creo que acá se puso a disposición para todo lo que él necesitara si él estaba dispuesto. El club le iba a brindar absolutamente todo. Pero bueno, quizá no estaba en su en su intención volver a regresar al fútbol. No te puedo dar precisiones porque la verdad que no nunca tuve conocimientos”.

Las declaraciones del dirigente dejan entrever que sí existió un interés real por parte de Millonarios, lo que abre la discusión sobre las diferentes versiones alrededor de una negociación que nunca llegó a concretarse.

James eligió la MLS y Millonarios pasa la página

Mientras el debate se instaló entre los hinchas y en los medios, la realidad deportiva ya tomó otro rumbo. James optó por firmar con Minnesota United, club con el que buscará continuidad y ritmo competitivo en el año previo a la Copa del Mundo.

El acuerdo responde a la necesidad del volante de mantenerse en actividad de cara a la cita mundialista. Además, su llegada representa uno de los fichajes más relevantes en la historia reciente de la franquicia estadounidense.

RELACIONADO La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto

Por su parte, Millonarios intenta dejar atrás la novela y concentrarse en lo deportivo. El equipo dirigido por David González comenzó el semestre con resultados irregulares, pero poco a poco ha mostrado señales de recuperación en la Liga BetPlay. Sin la presencia del ‘10’, el conjunto albiazul busca estabilidad y resultados que le permitan volver a pelear por los primeros lugares del campeonato.