La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto

La gira internacional de Shakira volvió a ser noticia, esta vez por un momento inesperado que se volvió viral en redes sociales. Durante una de sus presentaciones en El Salvador, la artista colombiana protagonizó una reacción espontánea cuando notó entre el público dos fotografías de su expareja, Gerard Piqué. El gesto, que fue captado por varios asistentes y difundido en plataformas digitales, generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de la cantante.

La barranquillera se encontraba en medio de una serie de conciertos consecutivos en la capital salvadoreña, donde estableció una residencia musical inédita que reunió a más de 145.000 espectadores a lo largo de cinco noches. Sin embargo, uno de esos shows terminó dando de qué hablar por un detalle ajeno al repertorio, pero que no pasó desapercibido.

Un momento inesperado frente al público

El episodio ocurrió cuando Shakira descendió de la tarima para interpretar parte de una canción cerca de la valla que separa a los fanáticos del escenario. En ese instante, entre los carteles y mensajes de apoyo, aparecieron dos fotografías del exfutbolista español. La cantante las vio por unos segundos y reaccionó con un gesto natural de sorpresa, acompañado de una expresión que algunos interpretaron como incomodidad.

El momento fue breve, pero suficiente para que varios asistentes lo grabaran con sus celulares. En cuestión de horas, los videos circularon ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la escena. Mientras algunos seguidores consideraron la reacción como una señal de incomodidad al recordar su pasado sentimental, otros la tomaron con humor, interpretándola simplemente como una sorpresa inesperada en medio del espectáculo.

Una gira exitosa pese al momento viral

Más allá del episodio, la serie de conciertos en El Salvador fue un éxito rotundo. Shakira logró llenar el recinto durante cinco noches consecutivas, consolidando una residencia histórica para el país y reafirmando su vigencia como una de las artistas latinas más convocantes del mundo.

El repertorio incluyó sus grandes éxitos y varias de las canciones más recientes que han marcado su nueva etapa artística. El público respondió con entusiasmo en cada presentación, demostrando el fuerte vínculo que la cantante mantiene con sus seguidores en Centroamérica.

Aunque el gesto frente a las fotos de Piqué se robó la atención digital, el balance general de los conciertos fue positivo y confirmó que la gira de Shakira continúa siendo uno de los eventos musicales más destacados del año. El episodio, más allá de las interpretaciones, quedó como una anécdota espontánea dentro de un show que reunió a miles de fanáticos en cada noche.