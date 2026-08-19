Dólar sigue cayendo en Colombia y alcanza su precio más bajo en más de 7 años

El dólar en Colombia sigue perdiendo terreno y este miércoles 19 de agosto volvió a sorprender al mercado con una apertura por debajo de los $3.100.

La moneda estadounidense comenzó las negociaciones en $3.065,95, prolongando la tendencia bajista de las últimas semanas y acercándose a valores que no se observaban en el país desde hace más de siete años.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este miércoles quedó fijada en $3.098,79, luego de disminuir $29,86 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,95 %.

Precio del dólar hoy, 19 de agosto, en Colombia

Durante las primeras operaciones de la jornada, el dólar abrió en $3.065,95, es decir, $32,84 por debajo de la TRM. Además, registró inicialmente un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50.

La caída ha llevado la TRM a su nivel más bajo en más de siete años, pues no se registraba una referencia similar desde el 11 de abril de 2019.

La tendencia también resulta evidente al revisar periodos más amplios. Frente al mismo día de la semana pasada, la TRM disminuyó $22,28, equivalente al 0,71 %. Si la comparación se realiza con hace un mes, la reducción alcanza los $163,79, es decir, 5,02 %.

Dólar ha bajado más de $650 durante 2026

El movimiento es todavía más significativo al compararlo con el comienzo del año. Desde enero, el dólar ha perdido $658,29, lo que representa una caída del 17,52 %.

La diferencia interanual es aún mayor. Frente al mismo día de 2025, la moneda estadounidense registra una disminución de $920,45, equivalente al 22,9 %.

Así, el dólar continúa alejándose de los niveles registrados meses atrás y mantiene la atención de viajeros, importadores y colombianos que realizan compras en moneda extranjera.

Sin embargo, el precio puede cambiar durante la jornada debido a las operaciones del mercado, por lo que la cotización de apertura no necesariamente será la misma con la que terminará este miércoles.