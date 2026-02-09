Impactante historia de sobreviviente de intento de feminicidio: su pareja le propinó brutal golpiza

María Marlenny Jajoy Tisoy es una mujer indígena que sobrevivió a un intento de feminicidio tras sufrir una agresión extrema que incluyó más de 120 mordeduras por parte de su pareja sentimental, además de golpes brutales en Bogotá.

Durante años, Jajoy vivió atrapada en una relación marcada por diferentes tipos de maltrato: “Como mujeres, el enamorarse de un hombre o tener pareja hace que a veces nos ceguemos”. Los engaños y las mentiras desembocaron en violencia física y psicológica de la que ella fue víctima por mucho tiempo.

La noche que lo cambió todo y el llamado de su hija

Todo cambió una noche de 2023, el día que la inhumana golpiza ocurrió. "Cuando yo me vi así, todavía seguía sintiendo que tenía la culpa y que me merecía esos golpes”, contó. El punto de inflexión para denunciar se dio cuando volvió a casa y su hija la vio en ese estado.

Mi hija fue la primera que me dijo: ‘mamá no más’. Llegué con mi ojo destrozado, estaba muy mal. Ni siquiera supe cómo llegué a la casa.

Lidera una fundación que apoya mujeres víctimas de maltrato

El proceso de recuperación no fue sencillo: “Fue muy duro el desapego que debí tener con él y decir que no merecía esos golpes e insultos, sino que valía mucho”. El giro fue contundente y hoy ella es lideresa social.

Después de la traumática experiencia, ha encabezado una fundación que trabaja con mujeres, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en la localidad de Ciudad Bolívar.

Además, acompaña a otras mujeres para que no repitan su historia: “Le doy gracias a Dios y a la vida que me permiten otra vez estar acá, contando la historia y diciéndole a las mujeres: no más maltratos ni abusos, no se queden calladas, denuncien y luchen por su vida. Solas podemos estar muy bien para luchar y trabajar por nuestros hijos”.