Monastery: la marca colombiana que conquista el lujo global

Con más de US$25 millones en ventas durante 2025, la compañía aceleró su expansión, pasó de 11 a 26 tiendas en Colombia y fortaleció su presencia internacional con puntos estratégicos en Estados Unidos y Europa. Su modelo de crecimiento, basado en diseño con propósito, narrativas potentes y alianzas culturales, la posiciona hoy como uno de los casos más destacados del sector moda en Latinoamérica. Así avanza la marca antioqueña que está redefiniendo el lujo desde Colombia hacia el mundo.

El crecimiento acelerado de una marca de lujo colombiana

El ascenso de Monastery es uno de los más sorprendentes en la industria de la moda premium latinoamericana. En 2025, la firma superó los US$25 millones en facturación, consolidándose como la primera marca colombiana que entra a competir de manera directa en la categoría de lujo global, un mercado históricamente dominado por casas europeas y estadounidenses. La compañía antioqueña completó 29 tiendas entre Colombia y Estados Unidos, reforzando su presencia y demostrando que el talento local puede abrirse espacio en escenarios internacionales altamente competitivos.

Su CEO y cofundador, Pedro Castellanos Posada, asegura que el crecimiento responde a una visión clara desde el primer día:

Competir en el lujo global era un desafío enorme, pero también una oportunidad para demostrar que en Colombia podemos crear marcas con estándares internacionales.

Esa mezcla de ambición, disciplina y obsesión por la calidad ha sido clave para posicionarla rápidamente.

Expansión nacional e internacional: una estrategia con visión global

El crecimiento de Monastery no solo se refleja en cifras, sino en la velocidad con la que ha ampliado su red de tiendas. Durante 2025, pasó de 11 a 26 puntos en Colombia, un salto que confirma su posicionamiento entre consumidores que buscan moda premium y propuestas de alto nivel.

En Estados Unidos, un mercado especialmente exigente, la marca opera en dos de los centros comerciales más influyentes del sur de Florida: Aventura Mall y Sawgrass Mills, donde ha logrado multiplicar por cinco sus ventas en los últimos tres años. Su presencia también se extiende a países como España, México, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Chile, sumando más de 80 distribuidores internacionales.

Para 2026, Monastery proyecta abrir 10 nuevas tiendas en Colombia y 5 internacionales, además de un crecimiento del 40% en México, uno de sus mercados más prometedores.

Diseño, cultura y colaboraciones: el secreto detrás del posicionamiento

Uno de los elementos diferenciales de Monastery es su capacidad para conectar la moda con la cultura contemporánea. La compañía ha fortalecido su narrativa a través de colaboraciones con artistas como Ryan Castro, y figuras del deporte como James Rodríguez y Richard Ríos, lo que ha impulsado su presencia entre audiencias jóvenes, globales y digitalizadas.

Esta estrategia se complementa con una ejecución coherente de marca, donde cada colección responde a un concepto simbólico potente. Su reciente lanzamiento, Horse Beat, se inspiró en el caballo frisón, figura asociada con la fuerza, la elegancia y la nobleza. La compañía adoptó este emblema para consolidar su identidad y reforzar su posicionamiento en el lujo aspiracional.

La nueva colección llegará en el primer trimestre de 2026 y, aunque aún es un secreto, fuentes internas aseguran que seguirá la línea estética que ha distinguido a la marca: diseños elaborados, construcción minuciosa y una narrativa aspiracional sólida.

Diversificación del portafolio: el camino hacia un lujo integral

Además de su línea de ropa, Monastery ha ampliado su portafolio hacia categorías de lujo complementarias. Actualmente ofrece tacones fabricados en Italia, chaquetas premium, gafas y sneakers, con lo que busca consolidarse como una marca integral dentro del mercado global del lujo.

Para 2026, lanzará una nueva línea atelier de artistas, reforzando su compromiso con la música, la experimentación creativa y los talentos emergentes. Este enfoque multidisciplinar responde a una tendencia internacional: el consumidor de lujo actual valora tanto la calidad del producto como la historia detrás de él.