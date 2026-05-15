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Morat se une por primera vez a Silvestre Dangond en su nueva colaboración

El lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes en la carrera de la agrupación bogotana.

Foto: Amanda Imm
Foto: Amanda Imm

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
09:55 a. m.
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Morat, la banda de pop/rock, continúa expandiendo los límites de su universo musical con el lanzamiento de “Lo Poco Que Yo Quiero”, su nuevo sencillo junto a la estrella del vallenato Silvestre Dangond.

La canción, primer adelanto de su próximo álbum “Ya Es Mañana - Parte 2”, que verá la luz en 2027, une dos mundos aparentemente distintos, bajo una misma intensidad emocional, demostrando la capacidad de la agrupación para romper las barreras sonoras al trabajar con artistas de géneros distintos.

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Morat sorprende junto a Silvestre Dangond

Esta nueva colaboración, entre la banda bogotana y el cantante vallenato, construye un punto de encuentro donde el pop/rock y la intensidad narrativa del vallenato conviven desde la esencia artística del grupo.

Desde ahí nace también la carga sentimental de la canción ya que cuenta una historia atravesada por la frustración del desamor y por ese momento en el que querer a alguien deja de sentirse esperanzador para convertirse en una necesidad emocional imposible de soltar.

Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo.

Pese a que la agrupación mantiene su identidad melódica que la caracteriza, esta llegará a un terreno distinto. Mientras tanto, Silvestre Dangond ejecuta una interpretación más cruda que se acerca a ser una confesión a diferencia de una interpretación tradicional.

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Éxito de Morat ante el público internacional

No cabe duda de que la agrupación se encuentra atravesando por uno de sus mejores tiempos ya que el nuevo lanzamiento llega en medio de un momento crucial.

Recientemente tuvo un exitoso paso por el Coachella 2026 con dos memorables presentaciones en Indio, California, consolidando su impacto internacional y reafirmando el crecimiento global de su propuesta artística.

El estreno de “Lo Poco Que Yo Quiero” también coincide con el éxito en ventas de la residencia de conciertos más importante en la carrera de la banda en Colombia.

Como parte de su nueva gira “Ya Es Mañana World Tour”, Morat se presentará con seis fechas completamente agotadas en el Movistar Arena de Bogotá.

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