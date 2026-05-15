Secretaría de Movilidad revela el detalle que convierte una bicicleta eléctrica en ciclomotor

A lo largo de los últimos días, el 'Patrullero RCN' ha estado acompañando a los agentes de la Secretaría de Movilidad en operativos en diferentes puntos de la ciudad, evidenciando el comportamiento de algunos infractores en las vías de Bogotá.

Como resultado, varios motociclistas quedaron en cámara transitando por los andenes y ciclovías, lo que llevó a procesos de inmovilización. Sin embargo, hay un gris alrededor de estos casos que la entidad distrital también tiene en la mira: motos y bicicletas eléctricas que también invaden estos puntos.

¿Qué convierte una bicicleta eléctrica en un ciclomotor?

En diálogo Jack David Hurtado, subdirector de Control de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad, se explicó un detalle técnico que hace que una bicicleta eléctrica se diferencie de un ciclomotor, lo que a su vez, diferencia si puede o no circular por las ciclorrutas.

Una bicicleta eléctrica es considerada de pedaleo asistido cuando cuenta con un motor igual o inferior a 500 vatios y cuya asistencia deja de funcionar al superar los 25 kilómetros por hora. Además, el vehículo debe requerir impulso mediante pedales y no funcionar únicamente con acelerador.

Las autoridades señalaron que cuando el vehículo supera esos límites de potencia y velocidad, deja de ser considerado una bicicleta asistida y pasa a clasificarse como ciclomotor.

Los ciclomotores deben contar con SOAT, licencia de tránsito y de conducción vigentes, el conductor tiene que portar casco y el vehículo tiene que estar debidamente matriculado. Además, recordaron que si uno de estos vehículos circula por ciclorrutas, puede generar una multa de 604.100 pesos.

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Durante los operativos también se advirtió que algunos compradores reciben información equivocada sobre las condiciones de circulación de motos eléctricas y ciclomotores. Por ello, las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente la documentación técnica del vehículo, incluyendo potencia, amperaje y velocidad máxima permitida.