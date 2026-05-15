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Secretaría de Movilidad revela el detalle que convierte una bicicleta eléctrica en ciclomotor

Desde la entidad recuerdan a los conductores de vehículos livianos quiénes pueden movilizarse en las ciclorrutas de la ciudad.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
09:10 a. m.
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A lo largo de los últimos días, el 'Patrullero RCN' ha estado acompañando a los agentes de la Secretaría de Movilidad en operativos en diferentes puntos de la ciudad, evidenciando el comportamiento de algunos infractores en las vías de Bogotá.

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Como resultado, varios motociclistas quedaron en cámara transitando por los andenes y ciclovías, lo que llevó a procesos de inmovilización. Sin embargo, hay un gris alrededor de estos casos que la entidad distrital también tiene en la mira: motos y bicicletas eléctricas que también invaden estos puntos.

¿Qué convierte una bicicleta eléctrica en un ciclomotor?

En diálogo Jack David Hurtado, subdirector de Control de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad, se explicó un detalle técnico que hace que una bicicleta eléctrica se diferencie de un ciclomotor, lo que a su vez, diferencia si puede o no circular por las ciclorrutas.

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Una bicicleta eléctrica es considerada de pedaleo asistido cuando cuenta con un motor igual o inferior a 500 vatios y cuya asistencia deja de funcionar al superar los 25 kilómetros por hora. Además, el vehículo debe requerir impulso mediante pedales y no funcionar únicamente con acelerador.

Las autoridades señalaron que cuando el vehículo supera esos límites de potencia y velocidad, deja de ser considerado una bicicleta asistida y pasa a clasificarse como ciclomotor.

Los ciclomotores deben contar con SOAT, licencia de tránsito y de conducción vigentes, el conductor tiene que portar casco y el vehículo tiene que estar debidamente matriculado. Además, recordaron que si uno de estos vehículos circula por ciclorrutas, puede generar una multa de 604.100 pesos.

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Durante los operativos también se advirtió que algunos compradores reciben información equivocada sobre las condiciones de circulación de motos eléctricas y ciclomotores. Por ello, las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente la documentación técnica del vehículo, incluyendo potencia, amperaje y velocidad máxima permitida.

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