🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: comienza la montaña en la etapa 7 con Egan Bernal

La montaña aparece por primera vez en el Giro de Italia y la expectativa es total. Este viernes 15 de mayo se disputa la séptima etapa de la competencia, una jornada exigente entre Formia y Blockhaus que podría empezar a mover seriamente la clasificación general y mostrar quiénes están realmente preparados para pelear el título.

El recorrido tendrá 244 kilómetros y un acumulado de 4.600 metros de desnivel, convirtiéndose en una de las fracciones más duras de esta primera semana. Además, la llegada en alto pondrá a prueba a los favoritos y será clave para medir el nivel de los colombianos, especialmente de Egan Bernal, quien ha tenido algunas dificultades en la montaña durante los últimos días.

¿Cómo llega Egan Bernal a la etapa 7 del Giro de Italia?

El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers aparece noveno en la clasificación general antes del inicio de la jornada, a 6 minutos y 16 segundos del líder Afonso Eulálio. Aunque se mantiene dentro del grupo principal de favoritos, la subida a Blockhaus será determinante para conocer sus verdaderas opciones en esta edición del Giro.

Por otro lado, Einer Rubio perdió tiempo en etapas anteriores y ahora ocupa la casilla 45 de la general, por lo que buscará recuperar terreno en la alta montaña.

El top 10 parcial lo completan corredores como Igor Arrieta, Cristian Scaroni, Giulio Ciccone y Thymen Arensman, en una clasificación que todavía promete muchos cambios.

¿Por qué la subida a Blockhaus será decisiva?

Blockhaus es una de las montañas más recordadas del Giro de Italia y suele ser escenario de ataques importantes entre los favoritos. La dureza del ascenso y el desgaste acumulado tras más de 240 kilómetros podrían generar diferencias importantes entre los candidatos al título.

La etapa también será fundamental para los equipos que buscan empezar a controlar la carrera antes de las jornadas más complejas de la última semana. Por eso, se espera un ritmo intenso desde los primeros kilómetros.

Recuerde que esta y todas las etapas del Giro de Italia 2026 podrán verse a través del Canal RCN, la app de Deportes RCN y el canal oficial de YouTube.