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Gobierno prepara nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia

El Gobierno publicó un proyecto para regular patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia con nuevas normas de seguridad, velocidad y registro.

Gobierno prepara nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia

Sebastián Montañez

mayo 15 de 2026
09:31 a. m.
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El Gobierno Nacional dio un paso clave para regular el uso de patinetas eléctricas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas en Colombia.

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A través del Ministerio de Transporte, fue publicado un proyecto de resolución que busca establecer por primera vez reglas claras para este tipo de vehículos de micromovilidad en ciudades como Bogotá y otras zonas urbanas del país.

La iniciativa fue abierta a comentarios de la ciudadanía y busca responder al crecimiento acelerado de estos medios de transporte, que cada vez son más utilizados para movilizarse en trayectos cortos y evitar congestiones.

¿Qué nuevas reglas tendrían las patinetas y bicicletas eléctricas?

El proyecto establece varias medidas de seguridad obligatorias para los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Entre ellas aparecen frenos delanteros y traseros, luces, elementos reflectivos, señal acústica y limitadores de velocidad.

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Además, el uso de casco certificado sería obligatorio y también se exigiría chaleco reflectivo durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Otro de los cambios más importantes es la creación de un sistema de identificación a través del RUNT. Esto permitiría registrar los vehículos mediante una lámina visible con información técnica y un código único.

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas, al presentar la propuesta.

¿Cómo cambiaría la movilidad en Bogotá y otras ciudades?

La regulación también plantea límites de velocidad y condiciones específicas de circulación. Por ejemplo, en espacios recreativos o deportivos la velocidad máxima sería de 25 kilómetros por hora, mientras que algunas bicicletas eléctricas podrían alcanzar hasta 40 km/h fuera de las zonas urbanas autorizadas.

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La propuesta busca mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motos y carros, especialmente en ciudades donde la micromovilidad ha crecido rápidamente.

Según explicó el Ministerio de Transporte, la iniciativa está alineada con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y toma referencias internacionales para adaptar nuevas normas al contexto colombiano.

Por ahora, el proyecto sigue en etapa de comentarios y ajustes antes de convertirse oficialmente en regulación nacional.

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