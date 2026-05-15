¡Hasta el cielo! Yeison Jiménez arrasó en los Premios Nuestra Tierra 2026

Yeison Jiménez se ha consolidado como una leyenda del género regional, pues su legado ha logrado trascender al seguir siendo uno de los artistas más escuchados en todos los rincones de Colombia y otros países a los que llegó con su música.

Durante la más reciente edición de los Premios Nuestra Tierra 2026, celebrados en la capital colombiana, el caldense volvió a brillar ya que se llevó más de tres galardones que protagonizaron un especial momento por parte de su fanaticada y familiares.

¿Cuáles fueron los premios que ganó Yeison Jiménez?

Para la nueva edición de los premios, el caldense se llevó cinco nominaciones en distintas categorías con las que no solo se buscó exaltar su éxito musical, sino también su legado para todos los cantantes que hoy lo consideran como el mejor artista del género regional.

La noche inició y las expectativas estaban más latentes que nunca entre los más fieles fanáticos del hombre. Uno de los momentos más esperados fue cuando se llegó a anunciar al Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, categoría a la que el hombre se encontraba nominado.

Ante las expectativas de todos los presentes, Yeison Jiménez fue quien se llevó el reconocimiento. El momento estuvo lleno de sentimentalismo, pues fue Sonia Restrepo, en compañía de Lina Jiménez y el mánager de La Banda del Aventurero, la encargada de recoger el galardón en la tarima.

“Este premio hoy no es solo para Yeison Jiménez, este premio hoy es para las seis personas que partieron al cielo trabajando por un sueño, por Yeison, por Óscar, por Jefferson, por Weisman, por Juan Manuel y por Fernando. Salud por ellos”, aseguró Sonia.

Así mismo, el caldense obtuvo otros premios en las categorías Mejor Artista Popular, Mejor Canción Popular y Mejor Fandom Nuestra Tierra.

Esposa de Yeison Jiménez llora en los Premios Nuestra Tierra 2026

Otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando se anunció que Luis Alfonso y Yeison Jiménez habían logrado obtener el premio a la Mejor Canción Popular por su colaboración ‘Destino final’.

Dicho instante estuvo lleno de gran conmoción, pues Sonia Restrepo decidió subir al escenario junto a Luis Alfonso para dedicar un sentido mensaje en honor al artista de Manzanares,

“Quiero agradecer infinitamente a Premios Nuestra Tierra, a los jimenistas de corazón, a papito Dios y a mi ángel que está en el cielo. Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana, antes llamada popular, que la llenó de amor (...) tengo tantas palabras que no me caben en mi corazón. Para mi ángel en el cielo”, aseguró la esposa de Yeison.

Finalmente, Luis Alfonso finalizó con una reflexión sobre la vida al agradecer por esta y celebrar dicho logro dentro de la industria musical.