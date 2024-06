Movistar Arena ofrecerá tres conciertos imperdibles en junio: precios y fechas

El Movistar Arena se ha convertido en uno de los principales escenarios en términos musicales y de espectáculo. Para el mes de junio, el recinto tiene programados tres eventos imperdibles, los cuales incursionarán en el rock argentino, Hip hop y ritmos de los 80'. Acá le damos detalles de los precios y las fechas.

Los Caligaris – Premios Caligaris | El Barrio De Gala

El próximo sábado 8 de junio, se llevará a cabo un nuevo show de la emblemática banda de rock argentino integrada por músicos como Martín Pampiglione (voz, guitarra y coros), Agustín Cuadrado (trompeta), Armando Mansilla (percusión), Diego Pampiglione (batería), Gabriel Garita Onandía (bajo), Juan Carlos Taleb (voz, guitarra y coros), Mariano Baigorra (guitarra), Marcos Ozamis (saxofón) y Salma Nair (guitarra).

Con éxitos como 'Razón', 'Kilómetros' y 'Todos locos', pondrán a vibrar a la afición colombiana. Ofrecen entradas desde los $179.000 pesos + servicio.

"Caligaris nació en 1997 y su estallido definitivo en Colombia se dio en 2022 con dos shows agotados en el Royal Center, la amplificó en 2023 con un rotundo concierto en el Festival Cordillera y en 2024 con su primer Movistar Arena. La cofradía argentina de rock, ska y cumbia liderada Martín Pampiglione vuelve a Bogotá para desatar el circo y la alegría en una única noche. Celebremos el show más feliz del mundo con los Caligaris", señaló la página oficial del Movistar Arena.

This Is Real – Festival De Hip Hop Latino III

El próximo viernes 14 de junio, el Movistar Arena ofrecerá un festival en honor al Hip-Hop, el cual contará con grandes exponentes de este género. El cartel lo integrarán: Bubaseta, Alika, Akapellah, Lee Eye, Mad Lion and Edley Shine (from Born Jamericans), Kazu, Arianna Puello, Mad One y Askoman.

Las boletas irán desde los $59.000 a los $152.100 pesos (incluyendo servicio).

Aniversario Ochentero – Full 80

"¡Bienvenidos a lo 80’s en el Movistar Arena! Prepárate para un viaje lleno de nostalgia y diversión mientras transformamos el escenario en la disco más grande de los años 80'. Revive la magia de esta época dorada con tus artistas favoritos interpretando en vivo los éxitos que marcaron una generación", escribieron en la página oficial del recinto.

Se presentará: C+C Music Factory, Black Box, Boney M., 20 Fingers, Gaby, Azul Azul, Jose Matera, Charly Sosa – Ex Integrante Chocolate, La Factoría y Jimmy Bad Boy. Las boletas empiezan en $94.300 pesos y habrá palcos para 10 personas por un precio de $4.950.000 pesos.