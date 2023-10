Mujer de 104 años rompe Récord Guinness tras saltar en paracaídas

Dorothy Hoffner, una mujer de 104 años rompió un nuevo Récord Guinness, luego de saltar en paracaídas y aterrizar desde 4.100 metros de altura. De acuerdo con la protagonista de esta historia, “la edad es solo un número”.

La estadounidense incursionó por primera vez en paracaídas cuando tenía 100 años y nuevamente quiso volver a probar esta experiencia llena de adrenalina. En esta ocasión, los compañeros de la tripulación la ayudaron a subir las escaleras para unirse al avión Skyvan y así poder saltar en paracaídas.

En esta aventura, fue ovacionada por varias personas, quienes le manifestaron su apoyo: “Vamos, vamos, que sí se puede”, mencionó la mujer.

Cabe la pena resaltar que cuando saltó a sus 100 años fue empujada para que lo lograra. Cuatro años después, insistió en querer liderar el salto y lo hizo acompañada de un instructor certificado por la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos.

El vuelo duró siete minutos, en donde Hoffner se mostró tranquila, aferrada al arnés que cubría sus hombros. Siguiendo las instrucciones, levantó las piernas cuando iba llegando al suelo y dejándose caer sobre un pastal celebró este nuevo reto.

De inmediato, se acercaron sus familiares y amigos a celebrar con Dorothy, mientras que un periodista la abordó para que expresara sus emociones: “Ha sido maravilloso todo arriba, fue encantador. No podría haber sido mejor”.

En el avión, saltó con confianza y tranquilidad, dando un ejemplo de gallardía al mundo, superando a la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años, quien tenía el récord mundial Guinness por ser la paracaidista de mayor edad al lograrlo en mayo de 2022.

