Mujer preparó una fiesta de cumpleaños a su novio para exponer su infidelidad: en video

A través de las redes sociales se conocen historias diarias de amor y desamor. En el reciente caso, Nathaly Campoverde, una mujer boliviana, le organizó una fiesta de cumpleaños a su novio para posteriormente darle una sorpresa. En el video se puede observar a la mujer cantándole a su pareja, en medio de regalos, ponqué, gaseosa y dos globos con el número 24.

De fondo, suena música de Bachata. En ese momento, Nathaly tomó el micrófono para cantarle a su novio: “Amor, esto es para ti”. En ese momento, empieza a cantar la primera estrofa de la canción ‘Infiel’, de Daniel Calderón.

Posteriormente, sigue cantando: “Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno y jamás te traicioné”.

En este fragmento de la canción, su novio la miró alegre y con una sonrisa. Sin embargo, la mujer empezó a confundirlo: “tú naciste para mentir, pero es que la vida es así, pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí.”

Video viral en las redes sociales

De inmediato, la cara del hombre cambió. Sus gestos mostraron sorpresa, mientras la mujer continuó cantando con otros gestos, tonalidad y mirando a los asistentes de la fiesta. “Infiel. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez? Puedes marcharte, contigo no voy a volver.”

En ese momento, los ánimos cambiaron y la mujer le dijo fuertemente: “¿nunca me iba a dar cuenta de que me engañas con mi prima?”. Ante esta pregunta, el novio le respondió: “Cuál prima? Situación que generó más rabia en Nathaly quien le dijo: “¡Karen! ¡Karen! Esto es para que se den cuenta de lo que él está haciendo”, mencionándole a los invitados de la fiesta.

Usuarios en las redes sociales se pronunciaron

Este video es tendencia en las redes y cuenta con más de 260.000 vistas. Ante el furor del hecho, las personas escribieron: “Cuando me sean infiel no diré nada, pero habrá señales”. Esta escena necesita la parte 2 por favor”. “El tipo al principio todo feliz, va escuchando la música y luego viene la mejor parte de la canción”. “Ahora, que le cante a la prima”. “Exijo segunda parte para todos los que les gusta el chisme”.

Del mismo modo, los internautas mencionaron: “Eso no es raro, en mi familia hay una prima que desde que estaba embarazada se veía con mi marido. Ella era la santa y yo la loca”. “Adoro los finales felices, pero falto proyectar fotos y videos. “Hubiera quedado perfecto la de ‘amigo’ de Romeo Santos”.