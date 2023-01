Increíble: Mujer ganó la lotería dos veces en el mismo año

Durante el mundial de Catar 2022, se conocieron varias historias de ciudadanos que decidieron apostar por sus equipos en algunas apuestas virtuales y que, gracias a su fe, resultaron ganadores.

Sin embargo, también se registraron casos de personas que, por error o por probar suerte, apostaban a favor del equipo que tenía menos probabilidades y de manera sorpresiva terminaban siendo los ganadores del premio mayor.

Entretanto, recientemente, una nueva historia similar a estos escenarios, causó revuelo en redes sociales. Se trata de una mujer que se ganó dos veces la lotería el mismo año y en menos de seis meses.

Según información, la mujer, identificada como Kenya Sloan de 41 años, logró recaudar en total más de 10.000 millones de pesos colombianos.

Inicialmente, Sloan quiso probar su suerte y apostó para ganarse la lotería Carolina Jackpot en agosto de 2022. Tiempo después, fue notificada de que había ganado y que su premio era de un millón de dólares, es decir, más de 4.000 millones de pesos colombianos.

Con este dinero, Kenya compró un terreno y posteriormente, construyó una casa en Carolina del Norte, Estados Unidos.

¿Cuánto dinero ganó en la segunda lotería?

No contenta con esto, dos meses después, en octubre del año pasado, quiso volver a intentarlo y compró un ticket de la lotería NC Education, la cual funciona con boletos raspables.

En esta ocasión, ganó dos millones de dólares, lo que corresponde a más de 9.000 millones de pesos colombianos.

Sloan aseguró que nunca creyó que pudiera pasarle algo así y que se siente bendecida.



“Pensé que no había forma de que esto me sucediera. Estaba allí de pie, en estado de shock. Me siento bendecida, es todo lo que puedo decir”, señaló Sloan cuando reclamó el premio.

Por otro lado, también señaló que con ese dinero pretende emprender y crear un restaurante en el que pueda compartir con las personas la comida típica de su ciudad natal.

