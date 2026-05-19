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Myke Towers en Bogotá 2026: fecha, boletería, preventa y todo sobre el concierto

Myke Towers confirmó concierto en Bogotá con su “Trap Kings Tour”. Conozca la fecha, el escenario, cómo funciona la preventa y dónde comprar las boletas.

Mike Towers en Bogotá
Foto: IG Mike Towers

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
05:00 p. m.
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Los fanáticos del reguetón y el trap en Colombia ya tienen una nueva cita en el calendario. Myke Towers confirmó su regreso a Bogotá con el esperado “Trap Kings Tour”, una gira que promete reunir algunos de los mayores éxitos del artista puertorriqueño y una producción de alto nivel.

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El concierto se realizará el próximo 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus, uno de los escenarios multipropósito más grandes del país y con capacidad para más de 24 mil asistentes.

La noticia emocionó rápidamente a sus seguidores, especialmente porque el cantante llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera y convertido en una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

¿Cómo comprar boletas para Myke Towers en Bogotá?

La preventa exclusiva ya comenzó y los fanáticos podrán asegurar sus entradas a través de TaquillaLive.

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Además, quienes asistieron a “Clásicos del Reggaetón Vol. 2” tendrán acceso a una preventa especial para fans con 15 % de descuento. Esta etapa estará disponible desde el 19 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el 20 de mayo a las 10:00 a.m.

Por ahora, los organizadores recomiendan comprar las entradas con anticipación debido a la alta expectativa que ha generado el anuncio del show en Bogotá.

Así será el concierto de Myke Towers en Colombia

El “Trap Kings Tour” promete una experiencia cargada de energía, visuales y un recorrido por los temas más populares del artista.

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Canciones como “LALA”, “La Curiosidad”, “Girl” y “Bandido” harán parte de un repertorio que buscará convertir la noche en una de las más importantes del género urbano en la capital.

Myke Towers se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del trap y el reguetón en Latinoamérica. Su crecimiento internacional lo llevó incluso a recibir nominaciones al Latin Grammy y a ser reconocido por Billboard como Nuevo Artista del Año en 2021.

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