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Aerolínea entra de lleno al turismo de entretenimiento en Colombia con conciertos y experiencias VIP

El turismo de conciertos sigue creciendo en Colombia y cada vez más personas viajan para ver a sus artistas favoritos. Así se mueve el nuevo negocio del entretenimiento y los viajes.

Aerolínea entra de lleno al turismo de entretenimiento en Colombia con conciertos y experiencias VIP

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
03:33 p. m.
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El turismo de entretenimiento sigue creciendo en Colombia y ahora una aerolínea quiere convertirse en protagonista de ese fenómeno.

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JetSMART anunció una alianza con Vive Claro para convertirse en la aerolínea oficial de uno de los escenarios de conciertos y espectáculos más importantes del país.

La apuesta va mucho más allá de poner su marca en eventos. Bajo el concepto “Volamos a lo que te hace volar”, la compañía busca conectar el mundo de los viajes con la música, los festivales y el entretenimiento en vivo, una tendencia que cada vez mueve más personas en Latinoamérica.

La alianza contempla experiencias VIP, activaciones, sorteos y presencia permanente de la aerolínea en los conciertos y eventos que se desarrollen en el recinto.

JetSMART quiere convertirse en la aerolínea de los conciertos

Para la compañía, el auge de los conciertos ha cambiado incluso la forma en la que las personas viajan. Ya no se trata solo de turismo tradicional, sino de miles de fanáticos que se desplazan a otras ciudades o países para ver a sus artistas favoritos.

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Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia, explicó que esa es precisamente la apuesta de la aerolínea.

“Hoy los conciertos no solo se viven en una ciudad, se viajan. Cada vez más personas se desplazan para ver a sus artistas favoritos, y ahí es donde JetSMART juega un rol clave para hacerlo realidad”, afirmó.

Además, destacó que este tipo de eventos también impulsan otros sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio local.

Como parte de la alianza, la aerolínea tendrá un stand permanente en Vive Claro donde los asistentes podrán conocer rutas, promociones y beneficios para viajar. También realizará sorteos de entradas a conciertos a través de redes sociales.

El concierto de Ed Sheeran marcó el inicio de la alianza

El debut oficial de esta estrategia ocurrió durante el concierto de Ed Sheeran en Bogotá, realizado este 16 de mayo en Vive Claro como parte de su gira mundial “Loop Tour 2026”.

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El artista británico ofreció un show de más de dos horas bajo la lluvia capitalina, en el que interpretó varios de sus éxitos acompañado únicamente de guitarras y sus característicos sistemas de loops.

Durante la presentación, Sheeran también interactuó constantemente con el público y permitió que algunas canciones fueran elegidas por los asistentes, en una noche que reunió a miles de fanáticos en Bogotá.

Así las cosas, la movida de JetSMART llega en un momento clave para la aerolínea en Colombia. Actualmente opera 21 rutas hacia 11 destinos nacionales y 6 internacionales, consolidándose como uno de los actores de mayor crecimiento en el mercado aéreo del país.

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