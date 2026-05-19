¿El técnico de Portugal minimiza a Colombia en el Mundial 2026? Comentario es viral

La selección de Portugal confirmó este 19 de mayo su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, el entrenador español se refirió al panorama que enfrentará su equipo en el grupo K, donde tendrá como rival a la Selección Colombia.

¿Qué dijo Roberto Martínez sobre el partido entre Portugal y Colombia?

Martínez sorprendió al restarle importancia al duelo frente a Colombia y aseguró que, a su juicio, el compromiso más complicado será contra República Democrática del Congo, encuentro programado para el 17 de junio de 2026 en Houston.

“No estoy de acuerdo con la importancia que se le da al partido contra Colombia. En un Mundial no hay clasificaciones, ni favoritismos. Lo más importante ahora es el primer puesto”, afirmó el entrenador de Portugal ante los medios de comunicación.

El técnico español también explicó que siente un “gran respeto” por República Democrática del Congo y Uzbekistán, selecciones a las que considera rivales de cuidado. Incluso recordó la experiencia que vivió con Bélgica en 2018 frente a Panamá, partido que calificó como uno de los más difíciles durante los primeros 60 minutos.

Sentimos mucho respeto por los partidos contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y luego veremos cómo nos va contra Colombia.

¿Qué dijo Roberto Martínez sobre Cristiano Ronaldo en Portugal?

Además de hablar sobre el grupo K, Roberto Martínez destacó el rol que tiene Cristiano Ronaldo dentro del vestuario de la selección portuguesa. El entrenador aseguró que el delantero mantiene la misma exigencia competitiva que el resto de los jugadores y valoró su liderazgo dentro del equipo.

“He hablado mucho de Cristiano. Está el ícono mundial y luego está nuestro capitán. Tiene las mismas exigencias que los demás jugadores. Para mí, es un capitán ejemplar”, declaró Martínez durante la presentación oficial de la convocatoria.