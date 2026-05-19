¿Cuántos años de cárcel pagarían los de la estética que habrían matado a Yulixa Toloza?

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca, dio un importante giro en la investigación que inició como un caso de desaparición forzada.

Tras encontrarse el cuerpo de la mujer desaparecida en una estética de garaje luego de someterse a una lipólisis láser, el caso se configura como un homicidio bajo la posible calificación penal de dolo eventual.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza?

El hallazgo se produjo seis días después de que Toloza se sometiera a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con los investigadores, el cuerpo presentaba las características morfológicas de la víctima, vestía una sudadera negra que coincide con la que fue vista por última vez y mostraba heridas compatibles con el procedimiento estético realizado el pasado 13 de mayo.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar los estudios de cotejo y pruebas de ADN que certifiquen oficialmente la identidad, aunque los investigadores en terreno confirmaron preliminarmente que se trataría de Yulixa Toloza.

Las autoridades indicaron que Beauty Láser operaba sin permisos de la Secretaría de Salud, siendo catalogado como una "clínica de garaje". En videos quedó registrado el deteriorado estado de salud de Toloza después del procedimiento, evidencia clave en la investigación.

Los años de cárcel que podrían pagar los asesinos de Yulixa Toloza

Con el hallazgo del cuerpo de la mujer de 52 años, la Fiscalía modificará la calificación del tipo penal de desaparición forzada a homicidio, lo que implica una pena entre 17 y 33 años de prisión para los responsables.

Por el aterrador caso de Yulixa Toloza hay dos capturados. Se trata de Jesús Hernández, tío de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético, y Kevin Silgueira, de nacionalidad venezolana. Ambos permanecen detenidos por el delito de posible obstrucción a la justicia, relacionado con la desaparición del vehículo en el que se llevaron a la víctima, posteriormente localizado en Cúcuta.

Las audiencias de imputación contra los dos capturados serán reprogramadas para incluir los nuevos cargos.

La investigación se centra en tres personas que permanecen prófugas y sobre quienes recaen las principales sospechas. La Fiscalía evalúa solicitar una circular roja de Interpol para su captura internacional.

Estas personas, a cargo de la estética y quienes serían los responsables de la muerte de Yulixa Toloza fueron identificados como: María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, quien aparece en registros oficiales como responsable del centro estético y enfermera; Edinson Torres, pareja sentimental de Delgado y administrador del establecimiento; y Eduardo David Ramos, señalado como el falso cirujano que realizó el procedimiento, todos de nacionalidad venezolana.

Las pesquisas apuntan que los tres prófugos podrían encontrarse en Venezuela.