Sismo de 6,1 sacudió Perú este 19 de mayo: videos captaron los momentos de pánico

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este 19 de mayo la costa sur de Perú, en la región de Ica, sobre las 12:57 del mediodía.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), la profundidad del temblor fue de 81 km y su epicentro se localizó 41 km al sur de la ciudad.

Videos del fuerte temblor en Perú

Videos captados por los habitantes y compartidos a través de redes sociales dejan ver la fuerza del movimiento. De acuerdo con la prensa local, las personas salieron de edificios, centros comerciales y viviendas debido al susto.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas ni daños hasta el momento.

Ica es una de las ciudades más importantes del país, con 453.000 habitantes, y uno de los destinos turísticos más visitados.

Cientos de temblores al año en Perú

Perú, con una población de 34 millones, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.