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Sismo de 6,1 sacudió Perú este 19 de mayo: videos captaron los momentos de pánico

De acuerdo con el IGP, el epicentro del temblor fue 41 km al sur de la ciudad de Ica y registró una profundidad de 81 km.

Foto: capturas de videos redes sociales

Noticias RCN

AFP

mayo 19 de 2026
04:27 p. m.
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Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este 19 de mayo la costa sur de Perú, en la región de Ica, sobre las 12:57 del mediodía.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), la profundidad del temblor fue de 81 km y su epicentro se localizó 41 km al sur de la ciudad.

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Videos del fuerte temblor en Perú

Videos captados por los habitantes y compartidos a través de redes sociales dejan ver la fuerza del movimiento. De acuerdo con la prensa local, las personas salieron de edificios, centros comerciales y viviendas debido al susto.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas ni daños hasta el momento.

Ica es una de las ciudades más importantes del país, con 453.000 habitantes, y uno de los destinos turísticos más visitados.

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Cientos de temblores al año en Perú

Perú, con una población de 34 millones, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

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