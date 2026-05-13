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Video | Nicky Jam paralizó Transmilenio, interpretó algunos éxitos y promocionó su próximo concierto en Bogotá

El cantante sorprendió a los pasajeros al aparecer en un bus del sistema junto a su novia.

Nicky Jam en Transmilenio
Foto: Transmilenio

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:40 p. m.
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Los usuarios de Transmilenio jamás imaginaron que un recorrido común terminaría convertido en un mini concierto sobre ruedas.

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El cantante Nicky Jam sorprendió este miércoles a cientos de capitalinos al subirse a un articulado y cantar en pleno trayecto por Bogotá.

Nicky Jam se subió a cantar algunos de sus éxitos en Transmilenio

La inesperada aparición del artista urbano ocurrió como parte de la promoción de su próximo concierto en el Estadio El Campín,

El recorrido inició en el Portal El Dorado y terminó en la estación El Campín, donde decenas de personas ya esperaban la llegada del cantante.

Durante el trayecto, el artista estuvo acompañado de su novia y compartió con varios pasajeros que no ocultaron la emoción al verlo dentro del articulado.

Entre celulares grabando, gritos y aplausos, Nicky Jam interpretó algunos de los temas más reconocidos de su carrera, generando furor entre quienes coincidieron con él dentro del sistema de transporte masivo.

Nicky Jam habría confirmado su primer artista invitado al concierto

La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde comenzaron a circular videos del cantante caminando dentro del articulado, saludando a los usuarios y cantando junto a ellos.

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Además de sorprender con esta actividad, el artista confirmó que uno de los invitados especiales de su show en Bogotá será Beéle, aumentando aún más la expectativa alrededor del concierto.

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