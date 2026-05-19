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Bancolombia hizo anuncios para hinchas de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

Bancolombia anunció nuevas experiencias para los hinchas de la Selección Colombia, incluyendo una fiesta masiva en Bogotá, beneficios exclusivos y sorpresas rumbo al Mundial.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
04:09 p. m.
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La fiebre por la Selección Colombia ya comenzó a sentirse y Bancolombia decidió arrancar la temporada futbolera con varios anuncios dirigidos a los hinchas de la tricolor. Desde eventos masivos hasta experiencias digitales en el celular, la entidad financiera quiere que los aficionados vivan el fútbol más allá de la cancha.

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La organización presentó un nuevo capítulo de “Hinchas de los que hacen historia”, una iniciativa que busca rendir homenaje a los seguidores de la Selección Colombia y a las historias que unen al país alrededor del fútbol.

En esta oportunidad, el protagonista es “El Cole”, personaje que durante décadas ha acompañado el sentimiento futbolero de millones de colombianos.

Según explicó Bancolombia, la idea es mostrar cómo la hinchada también hace parte fundamental de la historia del equipo nacional.

Bancolombia prepara “La Fiesta de la Sele” en Bogotá

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el lanzamiento de “La Fiesta de la Sele”, un evento exclusivo para clientes del banco que reunirá a más de 8.000 personas en el Movistar Arena el próximo 27 de junio.

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La jornada estará centrada en el partido entre Colombia y Portugal, pero también contará con shows musicales, experiencias interactivas y un invitado internacional como Mark Anthony.

“Decidimos que nuestro patrocinio a la Selección Colombia debía trascender la cancha y conectar directamente con la hinchada”, afirmó Adriana Arismendi, vicepresidenta de Mercadeo, Ventas Digitales y Experiencia del Cliente de Bancolombia.

Para participar, los usuarios deberán ser clientes Bancolombia, registrarse en la página oficial de la actividad y cumplir metas de compras con tarjetas débito o acumular Puntos Colombia mediante productos del banco.

La entidad aclaró que el evento no tendrá venta de boletería y estará dirigido exclusivamente a clientes seleccionados.

La Selección Colombia llegará a las billeteras digitales

Otra de las novedades anunciadas por Bancolombia está relacionada con las billeteras digitales. Durante esta temporada futbolera, algunos clientes podrán ver diseños especiales de la Selección Colombia en sus tarjetas registradas en Google Pay y Apple Pay.

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La imagen de la tricolor aparecerá automáticamente en el celular de quienes tengan sus tarjetas inscritas en estas plataformas digitales y estará disponible por tiempo limitado.

Estos anuncios hacen parte de la estrategia que Bancolombia viene desarrollando desde hace más de una década como patrocinador oficial de la Selección Colombia.

“Consolidamos nuestra presencia en el fútbol desde un lugar cercano a las personas, acompañando momentos, celebraciones y pasiones”, señaló Arismendi.

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