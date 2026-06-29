El llamado 'espiritista más poderoso del mundo', que es de Ghana, hizo impactante predicción sobre el Mundial

Durante el Mundial 2026, especialmente en los partidos de Ghana, ha estado presente en las tribunas un hombre que se ha hecho viral.

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, que es conocido como el 'espiritista más poderoso del mundo'.

Antes del partido vs. Inglaterra en la fase de grupos, el espiritista aseguró que le iba a realizar un 'trabajo' a Harry Kane para que no pudiera anotar vs. Ghana.

Y sus declaraciones se convirtieron en tendencia debido a que, finalmente, el partido finalizó 0-0.

Además, posteriormente, Nana Kwaku Bonsam indicó que iba a 'liberar' a Harry Kane para que pudiera anotar nuevamente, y el delantero celebró el segundo gol en la victoria de Inglaterra vs. Panamá.

Sin embargo, las declaraciones del espiritista no terminaron ahí, sino que, previo a los dieciseisavos de final, lanzó otra impactante predicción sobre el Mundial 2026. ¿Cuál fue?

Nana Kwaku Bonsam, el llamado 'espiritista más poderoso del mundo', habló del futuro de Argentina en el Mundial 2026

Teniendo en cuenta los resultados de la primera ronda y el rendimiento de Lionel Messi, gran parte de los fanáticos del fútbol han elegido a Argentina como la gran candidata a quedarse con el Mundial 2026.

Sin embargo, Nana Kwaku Bonsam sorprendió al decir que la 'albiceleste' quedaría eliminada en los dieciseisavos de final.

"Cabo Verde eliminará a la Argentina de Messi", señaló el llamado 'espiritista más poderoso del mundo'.

¿Cuándo será el partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde será el próximo viernes 3 de julio de 2026, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Este encuentro se jugará en el Estadio Miami, que durante la Copa del Mundo está adecuado para un poco más de 65.000 espectadores.