Nanis Ochoa denunció amenazas de muerte contra ella y sus hijas: "No soy racista"

En una impactante revelación durante el programa "Buen Día Colombia" de RCN, la modelo y actriz Nanis Ochoa confesó que tanto ella como sus hijas han sido objeto de amenazas de muerte.

Estas amenazas se originaron después de un comentario que hizo Ochoa en contra de Karen Sevillano, con quien ya se disculpó públicamente.

Nanis Ochoa, conocida por su participación en varios reality shows, entre ellos La Casa de los Famosos, aprovechó su aparición en Buen Día Colombia para hablar sobre la difícil situación que enfrenta. Durante la entrevista, Ochoa explicó que tras su polémico comentario, no solo ella, sino también sus hijas, han sido víctimas de amenazas de muerte.

"Ha sido una experiencia muy dura. Recibir amenazas que afectan a mis hijas es algo que nunca pensé que viviría. Todo comenzó con un comentario desafortunado de mi parte, y aunque me disculpé públicamente, la situación escaló de una manera que jamás imaginé", afirmó la actriz.

El incidente que desató esta situación se produjo cuando Ochoa realizó un comentario que fue calificado como racista.

Aunque rápidamente se disculpó y trató de aclarar sus palabras, el daño ya estaba hecho y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla en su contra.

En el programa, la actriz recalcó que las amenazas se han extendido a sus hijas, quienes han recibido mensajes intimidantes y violentos.

“Discúlpenme, no me vayan a crucificar por eso, fue un error y fue imprudencia. No soy racista, pero hice un comentario desafortunado, por eso ofrezco disculpas”, añadió Ochoa.