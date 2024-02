Participante de La Casa de los Famosos Colombia reveló que tuvo romance fugaz con Shakira

La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar. En su primera semana, el reality que es transmitido por el Canal RCN y VIX ha generado furor en redes sociales con momentos únicos que han vivido los participantes.

Precisamente en ese mar de anécdotas que ha contado cada participante, una llamó la atención de los fanáticos.

Naren Daryanani, quien fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos Colombia, reveló que tuvo una fugaz relación con la cantante colombiana Shakira. En charla con La Mega, el actor no dudó en reconocer que tuvo algo más allá que una amistad con una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial.

Naren Daryanani, contó su amorío con Shakira.

El actor relató que se habían conocido por temas laborales y que habían estado en conversaciones por más de siete meses. "Nos conocimos y duramos como siete meses, uy no, hasta allá no iría jamás pase o no pase", ante la pregunta del locutor si hubo algo más allá.

Las razones del porqué no duraron más allá de lo esperado, fue porque él estaba en un momento de 'locura' en su vida, en donde tenía otras amigas con las que estaba saliendo e intentando algo más que una amistad.

"Sí, tuvimos una muy buena relación, siete meses de estar saliendo, más que noviazgo, porque yo estaba en una época muy loca de mi vida, con amigas y con cosas, ella era una amiguita chévere más, tuvimos nuestra primera jefe de prensa en Colombia y eso nos juntó mucho", dijo.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia?

Disfruta de una nueva edición de ‘La casa de los famosos’, sintonice el Canal RCN de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 de la noche. Los fines de semana, sin embargo, la transmisión iniciará a partir de las 8:00.

Además, si quieres ver la señal en vivo 24/7 sin censura, ¿qué esperar para unirte a Vix? Esta plataforma contará con todos los detalles de lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos Colombia.