Natalia París reveló detalles sobre su orientación y cómo se define, ¿qué dijo?

Natalia París, una de las modelos más reconocidas de Colombia, habló abiertamente sobre su situación amorosa y reveló detalles de cómo se define en este aspecto de su vida.

Natalia París como DJ

Con el tiempo, la modelo logró consolidarse como una de las grandes figuras de la industria del modelaje.

Sin embargo, decidió dejar esa carrera para enfocarse en su faceta como DJ y productora. Esta nueva etapa le abrió múltiples puertas, al punto de presentarse en reconocidos escenarios tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué dijo Natalia París sobre su situación sentimental?

La DJ participó en la entrevista de Eva Rey titulada Desnúdate con Eva, en la que habló abiertamente sobre su vida sentimental y algunos de sus proyectos más personales. En ese espacio, mencionó que practica Yagé y relató haber tenido una experiencia en la que presenció la muerte.

Es lo peor, es la peor sensación de la vida, nunca habló bien de esa experiencia cuando es tan fácil cerrar los ojos y conectarte con Dios, afirmó la modelo.

Durante la entrevista, también habló de su vida amorosa y reveló que lleva más de dos años soltera, el periodo más largo en el que ha estado sin pareja.

Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual, a ti no te interesa el sex*, ni nadie, pero cuando te enamoras..mejor dicho, aseguró Natalia.

Además, señaló que durante este tiempo no ha sentido atracción por nadie. Aunque reconoce que la han buscado, aseguró que en este momento no tiene interés en iniciar una relación.

Es como si fueras asexual, no pienso en eso, no me hace falta, no me gusta ningún hombre.

La modelo reafirmó que atraviesa un proceso personal enfocado en cuidar su energía y su bienestar emocional. También reconoció que se ha vuelto más exigente a la hora de entablar un vínculo afectivo.

Por ahora, aseguró que continuará impulsando su carrera como DJ y desarrollando sus proyectos personales.