Yina Calderón rompe en llanto después del stream con Westcol: ¿se arrepintió?

El pasado sábado se llevó a cabo uno de los encuentros más polémicos y esperados por parte de millones de internautas, quienes han estado al tanto de algunos de los detalles más importantes de la próxima edición de ‘Stream Fighters, el evento organizado por Westcol.

Se trata de la más reciente entrevista entre el empresario y Yina Calderón, quienes han tenido serias confrontaciones en redes por sus amplias diferencias y por algunas polémicas a las que se han sumado.

Yina Calderón y Westcol se encuentran en un stream

El polémico encuentro ha causado gran revuelo, pues dicha entrevista hace parte de algunos de los compromisos legales que el antioqueño debe cumplir con los participantes de la nueva edición de su famosa pelea.

Sin embargo, el espacio se tornó "incómodo", según manifestaron los usuarios, ya que, durante su charla, la mujer confrontó al hombre al manifestar su interés por conocer, de frente, lo que él pensaba realmente de ella.

Ante la negación por parte del creador de contenido, quien manifestó que Calderón ya tenía previo conocimiento de su opinión sobre ella, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia insistió en su interés por conocer sus palabras.

Por esto, el hombre rompió el silencio al manifestar que no se encontraba de acuerdo con algunas de las tácticas que Calderón usa para obtener relevancia en redes ya que cuestionó su lealtad al ser parte de diferentes polémicas a nivel nacional.

“Las personas que ponen por encima de los códigos de una persona a los números, el rating y redes sociales, son personas a las que hay que tenerlas lejos. Si usted fue capaz de filtrar un video suyo… hasta qué nivel puede llegar usted por visitas”, explicó el hombre.

Así mismo, manifestó que, dentro de su círculo social, no necesita la presencia de personas que viven del rating nacional ya que considera que hay otros factores de suma relevancia.

“En mi círculo social no nos mide el rating y nunca nos va a medir eso, entonces si hay alguien así no lo queremos tener cerca. Los empresarios son gente que sí quiero tener cerca, los chismosos que se queden haciendo chismes. ¿Usted cree que un empresario exitoso de verdad debería tener a una persona como usted al lado?”,

Yina Calderón rompe en llanto después de hablar con Westcol

Por su parte, la mujer no dudó en realizar su propio directo, después de haberse encontrado con el empresario, ya que tomó sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido. Sin embargo, aparentemente, la famosa ya se encontraba en estado de embriaguez por lo que rompió en llanto ante la cámara.

“Será por el stream que yo me siento triste… duré tres horas hablando con una personas que solo me decía cosas feas entonces yo me siento como triste. También me dijo cosas bonitas, pero yo no sé… o será el peso de ser mujer”, finalizó.