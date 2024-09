"Me arrepiento" Nataly Umaña reveló detalles de su separación con Alejandro Estrada

La actriz colombiana Nataly Umaña ha decidido abrir su corazón y hablar con franqueza sobre su reciente separación del actor Alejandro Estrada, un tema que se hizo público tras su participación en el reality show "La casa de los famosos Colombia," transmitido por el Canal RCN y ViX.

En una reciente entrevista en el pódcast "4U Sin Filtros," Nataly relató cómo fue este proceso y los desafíos emocionales que enfrentó en su relación de 12 años.

Umaña explicó que, aunque al principio todo parecía perfecto, con el paso de los años comenzaron a surgir desacuerdos fundamentales que ninguno de los dos estaba dispuesto a negociar. “Había muchos momentos en los que poníamos en una balanza lo positivo contra lo que ya no estaba funcionando, intentando siempre mantenernos juntos”, comentó la actriz.

La decisión de terminar: un punto sin retorno

Según Nataly, uno de los momentos cruciales en su relación fue cuando ingresó al reality show, un período en el que se sentía particularmente vulnerable. La actriz reconoció que ni ella ni Alejandro tenían el coraje necesario para terminar la relación, a pesar de que ambos sabían que era la decisión más sensata. “Llegó un momento en que me redescubrí a mí misma y, aunque no fue de la mejor manera, fue necesario para ambos,” expresó.

Umaña explicó que su decisión de romper con Alejandro fue tomada de manera contundente, con el fin de que ambos comprendieran que no había posibilidad de reconciliación. “No dimensioné lo que podría haber pasado si las cosas hubieran sido al revés, pero creo que el tiempo hablará por sí solo y siempre le desearé lo mejor,” agregó, demostrando que, aunque la separación fue dolorosa, mantiene un sentimiento de respeto hacia su expareja.

Reflexiones y arrepentimientos

Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber terminado su relación de esa forma, Nataly Umaña fue clara en su respuesta: "No me arrepiento de haber tomado la decisión, porque fue algo que salió de mi alma, de mi corazón. Lo que lamento es el daño causado, no haber previsto cómo afectaría a los demás," comentó con la voz entrecortada.

La actriz, con sinceridad y emoción, reafirmó que, aunque la forma en que terminó su matrimonio no fue la ideal, sigue firme en su convicción de que fue lo mejor para ambos. Esta revelación ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y comprensión hacia ella en esta etapa de transición.