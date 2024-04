Nataly Umaña pide 'a gritos' reencontrarse con Alejandro Estrada: "quiero verlo a los ojos"

Tras dos semanas de su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, Nataly Umaña sigue dando de qué hablar en redes sociales. La actriz ha generado un revuelo enorme, no solo por su salida del reality, sino también por lo que fue la ruptura de su matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

Tras su despedida de la casa, Umaña se ha dedicado a conceder varias entrevistas, en las que ha hablado de su relación con Estrada. Precisamente, este fin de semana, esta mujer volvió a tocar el tema y abrió su corazón, contando detalles de su paso por el concurso, su relación con su expareja y sus planes a futuros.

Le puede interesar: Así reaccionaron Diana Ángel y Alfredo Redes a la salida de Culotauro en La Casa de los Famosos

"Somos amigos. Para mí Alejo siempre fue mi mejor parcero, es con el que yo gastaba mi tiempo todo el día. Los planes siempre con él, los viajes siempre con él (...) Pasé por encima de él, de sus sentimientos. No fue el tiempo, el momento, el lugar. Aprovechó para pedir perdón y me equivoqué, claramente. No podía hacerle daño a alguien tan importante", dijo en charla con la 'W'.

Nataly pide ver a Alejandro a gritos

Ahora bien, además de contar detalles de su relación, Nataly confesó que necesita ver a Estrada para pedirle perdón.

"Quiero ver a Alejandro a los ojos, si tengo la oportunidad porque no he podido hablar con nadie aún. Tenemos muchas conversaciones pendientes. Verlo y decirle con mi corazón que lo siento, perdón por no haber pensado en él", agregó.

Cabe anotar que la exparticipante de 'La casa de los famosos' volvió al hogar que comparte con el actor tras salir del concurso y fue recibida por sus mascotas. Durante estos días, ha estado dando varias entrevistas y refiriéndose a cómo las críticas no solo la han afectado a ella, sino también a su madre.

¿Cómo fue el regreso de Nataly a su casa?

Así las cosas, la actriz tolimense abandonó el reality del Canal RCN y la app de ViX. Ya volvió a su casa, la cual comparte con su ahora exesposo Alejandro Estrada.

Umaña dio mucho de qué hablar los 42 días que estuvo en competencia. La también modelo nacida en Ibagué, de 38 años, protagonizó un controversial amorío con Miguel Melfi, 11 años menor. La actriz de novelas como 'Los Reyes' (Mónica), 'Dejémonos de Vargas' (Alejandra Misas) y 'Zona rosa' (Angélica Zúñiga) puso en peligro su relación de 12 años.

Mire también: Culotauro se despachó contra Nataly Umaña tras su salida de la Casa de los Famosos

Pues bien, Umaña volvió a su casa y fue recibida por sus mascotas, las cuales se mostraron muy alegres de volverla a ver. Por su parte, Estrada seguiría en Cartagena, por lo cual siguen sin verse tras la salida de la ibaguereña.