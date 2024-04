Culotauro se despachó contra Nataly Umaña tras su salida de la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos sigue llegando cada vez más a los hogares de los todos los colombianos, quienes día a día se van pronunciando sobre lo acontecido con los participantes, los cuales han dejado ver abiertamente las estrategias que tiene cada uno para quedarse con el reality del Canal RCN y la app ViX.

Sin ninguna duda, la salida de Culotauro (Camilo Díaz) de la Casa de los Famosos generó sorpresa entre todos los seguidores del comediante, pues para nadie es un secreto que él era una de las personas que más apoyo tenía de los colombianos, quienes por medios de las redes sociales mostraron su desacuerdo con la eliminación de ‘Culo’.

Culotauro le respondió a Nataly Umaña tras su salida de la Casa de los Famosos

En el After Show de ViX, Culotauro aprovechó la oportunidad para responderle a Nataly Umaña, quien en semanas anteriores afirmó que nominaba al comediante en la placa por ser el “cáncer” del reality y por tal motivo tenía que salir del concurso, dejando una fuerte polémica entre todos los seguidores de la Casa de los Famosos.

Tras su salida de la casa más famosa de Colombia, Camilo Díaz aprovechó para responderle a la actriz, dejando claro que todo es la estrategia del juego, pero que no tiene ningún rencor con la modelo, dejando atrás todo lo acontecido dentro de la Casa de los Famosos y las discusiones, chistes y comentarios que se hicieron dentro de ella.

“El cáncer también se cura, mentiras. Nataly perdona eso, yo no tengo nada contra ti, no tengo nada contigo (…) Si lo dijo es porque algo sentía o tenía algún rencor, de mi parte no tengo rabia por ponerme en la placa”, aseguró el comediante en conversaciones con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

Así quedaron las votaciones para el séptimo eliminado de la Casa de los Famosos

Este domingo 31 de marzo, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo mencionaron al nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia. Con las tensiones altas, los nominados, Alfredo, ‘Culotauro’ Sandra Muñoz, Omar Murillo y Juan David, se pararon frente a las cámaras de Colombia, Panamá y Latinoamérica, para afrontar la eliminación de La Casa de los Famosos Colombia.

A pesar del esfuerzo y la dedicación de todos los concursantes por continuar en La Casa de los Famosos Colombia, la apretada votación determinó que era hora de despedirse de uno de los participantes, dejando a Culotauro fuera de la carrera por el codiciado premio.