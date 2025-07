¿Nuevo amor?: Nataly Umaña siembra dudas al hablar sobre su situación sentimental

Los internautas han hecho viral una inquietante reacción por parte de la actriz Nataly Umaña al hablar sobre su actual situación sentimental. Aunque la mujer no ha compartido mayores detalles de su vida amorosa, después de su divorcio, hizo especial énfasis en la importancia de la felicidad.

Nataly Umaña habla sobre su situación sentimental

En las horas más recientes, la reconocida actriz se tomó las historias de su cuenta oficial en Instagram para hablar con sus seguidores y responder algunas de las preguntas que más le realizan de su vida. No obstante, una de sus respuestas llamó especialmente la atención ya que un internauta la cuestionó por su soltería.

Ante la interrogante, la mujer decidió responder al afirmar que actualmente se encuentra feliz por lo que, según sus palabras, espera que pueda seguir siéndolo. No obstante, la mujer no reveló mayor información por lo que algunos usuarios expresaron que Umaña no habría respondido de manera negativa ni positiva.

Digamos que estoy feliz… estoy feliz. Ya era hora… ojalá pueda seguir así de feliz, puntualizó.

Así mismo, la mujer habló sobre la oportunidad de volver a contraer matrimonio con alguna persona. Aunque recalcó que eso no se encuentra dentro de sus prioridades, expresó que casarse es una experiencia agradable y “chévere”.

Nataly Umaña habla sobre su amor por los animales

Por otro lado, la actriz también tuvo la oportunidad de hablar sobre otros temas de suma importancia en su vida por lo que abordó el origen de su amor por los animales. Según sus declaraciones, su amor nació desde que era una niña pequeña ya que cuando los veía en la calle se los llevaba para su casa.

De esta manera, asoció la pureza de las mascotas con el amor que también siente por los niños, pues le inspiran sentimientos de nobleza e ingenuidad.