CANAL RCN
Colombia Video

Así quedó grabada la entrada de Nelson Velásquez y otros invitados a la parranda en la cárcel de Itagüí

Noticias RCN tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad de lo ocurrido el 8 de abril.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad con los momentos en los que ingresaron el cantante de vallenato, Nelson Velásquez, y los otros invitados a la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.

Mánager de Nelson Velásquez se pronunció por concierto en cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Mánager de Nelson Velásquez se pronunció por concierto en cárcel de Itagüí

El miércoles 8 de abril se dio este controversial hecho. El artista fue contratado para un concierto en el centro penitenciario de máxima seguridad. La denuncia la hizo la concejal Claudia Carrasquilla.

Parranda habría costado 500 millones de pesos

Carrasquilla, quien fue fiscal y les hizo frente a las bandas criminales de Antioquia, reveló que la presentación tuvo un coste de 500 millones de pesos. La parranda comenzó a las 9:00 a.m. y duró hasta las 4:00 p.m. aproximadamente.

“Recibí, a través de un chat, las imágenes de la salida y el ingreso del señor Nelson Velásquez en compañía de otro cantante que se llama Luis Posada”, sostuvo la concejal en diálogo con Noticias RCN.

Con respecto al pago, se cree que Velásquez recibió 100 millones de pesos y el resto del dinero habría estado destinado para los otros presentes, incluyendo presuntos sobornos a funcionarios del Inpec para autorizar el ingreso.

Polémicas obras de construcción no autorizadas

Al parecer, el propósito de la fiesta era la salida de alias Lindolfo. Un dato no menor es que en la cárcel de Itagüí están recluidos peligrosos cabecillas de la Oficina de Envigado. Noticias RCN reveló que, incluso, llevaron a cabo construcciones no autorizadas para que el sitio quedara adecuado con apartamentos de lujo y otras excentricidades.

Se revelaron videos de la fiesta en cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez: música, trago y comida
RELACIONADO

Se revelaron videos de la fiesta en cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez: música, trago y comida

Sumado a ello, varios hacían parte de los diálogos de paz urbana adelantados con el Gobierno. Durante la fiesta, hubo presencia de mujeres, botellas de diferentes licores (aguardiente y whisky principalmente) y un banquete de comida.

Los videos revelados por Noticias RCN muestran a la extensa cantidad de invitados ingresando a la cárcel, así como los vehículos. Esto, sin requisas o algún protocolo. De igual forma, quedó grabado el momento en el que Velásquez abandonó el lugar. Desde las afueras, las camionetas de alta gama lo estaban esperando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá: se suspende la venta de tiquetes a algunas ciudades por el paro nacional

MIO

Viral: Bomberos rescatan a joven con el dedo atrapado en banca del MIO en Cali

EPS

Nueva EPS ya tiene un nuevo interventor ¿De quién se trata?

Otras Noticias

Liga BetPlay

Se definió el segundo equipo clasificado a los playoffs de la Liga Betplay 2026: así está la tabla

Solo restan seis cupos a falta de cuatro jornadas del todos contra todos.

La casa de los famosos

El Jefe se cansó e impuso duro castigo que puso contra las cuerdas a los participantes de la Casa de los Famosos

Este viernes, los participantes quedaron impactados por la decisión del jefe tras los malos comportamientos.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026: último sorteo

Vaticano

Vaticano desmiente supuestas amenazas del Pentágono por discurso del papa contra la guerra en Irán

Invima

Invima da recomendaciones para el uso seguro de dispositivos de ortodoncia