Así quedó grabada la entrada de Nelson Velásquez y otros invitados a la parranda en la cárcel de Itagüí

Noticias RCN conoció en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad con los momentos en los que ingresaron el cantante de vallenato, Nelson Velásquez, y los otros invitados a la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.

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El miércoles 8 de abril se dio este controversial hecho. El artista fue contratado para un concierto en el centro penitenciario de máxima seguridad. La denuncia la hizo la concejal Claudia Carrasquilla.

Parranda habría costado 500 millones de pesos

Carrasquilla, quien fue fiscal y les hizo frente a las bandas criminales de Antioquia, reveló que la presentación tuvo un coste de 500 millones de pesos. La parranda comenzó a las 9:00 a.m. y duró hasta las 4:00 p.m. aproximadamente.

“Recibí, a través de un chat, las imágenes de la salida y el ingreso del señor Nelson Velásquez en compañía de otro cantante que se llama Luis Posada”, sostuvo la concejal en diálogo con Noticias RCN.

Con respecto al pago, se cree que Velásquez recibió 100 millones de pesos y el resto del dinero habría estado destinado para los otros presentes, incluyendo presuntos sobornos a funcionarios del Inpec para autorizar el ingreso.

Polémicas obras de construcción no autorizadas

Al parecer, el propósito de la fiesta era la salida de alias Lindolfo. Un dato no menor es que en la cárcel de Itagüí están recluidos peligrosos cabecillas de la Oficina de Envigado. Noticias RCN reveló que, incluso, llevaron a cabo construcciones no autorizadas para que el sitio quedara adecuado con apartamentos de lujo y otras excentricidades.

Sumado a ello, varios hacían parte de los diálogos de paz urbana adelantados con el Gobierno. Durante la fiesta, hubo presencia de mujeres, botellas de diferentes licores (aguardiente y whisky principalmente) y un banquete de comida.

Los videos revelados por Noticias RCN muestran a la extensa cantidad de invitados ingresando a la cárcel, así como los vehículos. Esto, sin requisas o algún protocolo. De igual forma, quedó grabado el momento en el que Velásquez abandonó el lugar. Desde las afueras, las camionetas de alta gama lo estaban esperando.