¿Once Caldas puede reclamar los tres puntos por escritorio ante Millonarios? Dimayor respondió

El aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la Liga BetPlay, desató una nueva polémica en el fútbol colombiano.

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El encuentro, programado para la noche del martes 13 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, no pudo disputarse debido al mal estado de la cancha.

La situación generó incertidumbre entre los aficionados, especialmente porque Once Caldas llegó al escenario deportivo y estaba dispuesto a jugar. Ante esto, surgió una pregunta: ¿podría Millonarios perder los puntos por no garantizar las condiciones del estadio?

¿Millonarios perderá los puntos ante Once Caldas?

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), aclaró en ESPN que, por ahora, Millonarios no perderá los puntos, debido a que la suspensión del compromiso responde a una situación de fuerza mayor.

"En este momento, no. Hay una fuerza mayor", aseguró el dirigente al ser consultado sobre la posibilidad de que Once Caldas reclamara la victoria.

Zuluaga explicó que el terreno de juego había sido inspeccionado previamente, pero las condiciones empeoraron y terminaron impidiendo la realización del encuentro.

Según el presidente de Dimayor, se esperaba una recuperación de la gramilla entre el lunes y el martes. Sin embargo, cuando fue retirada la protección que cubría el campo, quedó en evidencia que no estaba en condiciones de recibir el partido.

Por esta razón, el compromiso fue aplazado y no se contempla, de momento, otorgarle los puntos al conjunto de Manizales.

¿Qué pasó con la cancha de El Campín?

El deterioro del campo volvió a poner bajo cuestionamiento a Sencia, empresa encargada de la administración del estadio.

Desde finales de septiembre, El Campín dejó de estar disponible para el fútbol debido al montaje de los conciertos de BTS, realizados a comienzos de octubre.

Aunque se adelantaron trabajos de recuperación, la gramilla no estuvo lista para el encuentro.

Zuluaga insistió en que permitir el partido habría puesto en riesgo la integridad de los futbolistas. Ahora, Millonarios y Once Caldas deberán esperar la reprogramación oficial del compromiso por parte de Dimayor.