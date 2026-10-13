Kris R se pronunció en redes en medio de los rumores de ruptura con Karina García: este fue su post

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, está próxima a dar a luz al bebé que está esperando con Kris R, el reconocido cantante de música urbana.

Sin embargo, en medio de esa coyuntura, en los últimos días comenzaron a difundirse rumores relacionados con una presunta ruptura.

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Estas versiones se generaron después de que, según varios internautas, estos dos famosos tomaron la decisión de borrar algunas de las fotos que habían publicado en Instagram.

No obstante, hasta el momento, ni Karina García ni Kris R han confirmado el fin de su relación. De hecho, el cantante hizo un anuncio en sus redes sociales durante este 13 de octubre de 2026, pero no estuvo vinculado con su vida sentimental.

Este fue el post de Kris R en medio de los rumores de una presunta ruptura con Karina García

En sus redes sociales, Kris R les contó a sus seguidores que su nuevo proyecto musical ya se encuentra listo para su lanzamiento.

"Un nuevo proyecto en el que llevo trabajando bastante, pero por fin puedo decir que quedó listo para que se lo disfrute la gente que siempre ha estado ahí para la 'K'. Es un proyecto en el que trabajé con colegas que admiro y respeto, y artistas que crecí escuchando. Además, productores que siempre han estado para mí", escribió Kris R.

"Esto es un antes y un después para mi carrera. Viene mi hijo en camino y ahora es que hay que camellar porque hay una familia a la que hay que hacer sentir orgullosa. Luchen por sus sueños, que todo es posible. Vamos a poner a Colombia en lo alto este 15 de octubre", añadió.

Así fue como Karina García anunció que será mamá de un niño

El pasado 8 de agosto de 2026, Karina García publicó un video en el que mostró cómo fue la revelación de género del bebé que está esperando.

Además, escribió el siguiente mensaje: