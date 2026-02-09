Nelson Velásquez y El Andariego llegan a Bogotá: fecha, lugar y precios de las boletas

Bogotá se prepara para una noche en la que el vallenato romántico y la música popular compartirán escenario.

Nelson Velásquez y El Andariego se presentarán en Bogotá este sábado 5 de septiembre en un espectáculo denominado “El Duelo del Año”, una cita pensada para los seguidores de dos artistas que han construido sus carreras alrededor de canciones de amor, despecho y nostalgia.

El concierto se realizará en el Paseo Villa del Río, en el sur de la capital, y tendrá diferentes localidades para quienes quieran asistir. La presentación también se suma a una nutrida agenda de conciertos que tendrá Bogotá durante el primer fin de semana de septiembre.

Nelson Velásquez y El Andariego llegan a Bogotá con “El Duelo del Año”

Nelson Velásquez será uno de los protagonistas de la jornada. El cantante vallenato cuenta con una extensa trayectoria y es recordado especialmente por su etapa como voz de Los Inquietos del Vallenato, además de los éxitos que posteriormente ha interpretado durante su carrera como solista.

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Al otro lado estará El Andariego, uno de los representantes de la música popular colombiana. La propuesta del evento es reunir dos estilos que tienen un punto en común: las letras dedicadas al amor y al desamor.

La cita está programada para el próximo sábado 5 de septiembre de 2026 en Paseo Villa del Río, donde los asistentes podrán escuchar en una misma noche parte del repertorio que ha acompañado las carreras de ambos intérpretes.

¿Cuánto cuestan las boletas para Nelson Velásquez y El Andariego en Bogotá?

La organización habilitó varias opciones de ingreso. Los precios informados son los siguientes:

Palco Patrocinador: $3.155.500

Patrocinador individual: $315.550

Palco Alfombra Roja: $2.823.000

Alfombra Roja individual: $282.300

Palco Diamante: $2.214.200

Diamante individual: $221.420

Mesas Bronce: $686.500

Bronce individual: $88.550.

De esta manera, el valor de las entradas individuales comienza en $88.550, mientras que los palcos alcanzan los $3.155.500. Según la información divulgada por los organizadores, la boletería para “El Duelo del Año” se encuentra disponible a través de All Tickets.