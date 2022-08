¿Le gustaría casarse en el espacio? Así podría hacerlo y hasta transmitir en vivo

La compañía Space Perspective, que tiene experiencia en la elaboración de productos de aviación, desarrolló una nueva nave llamada Neptune, una cápsula espacial de lujo con la capacidad de llevar a ocho personas al borde del espacio.

Los viajeros podrán conocer el espacio y cambiar su perspectiva del planeta Tierra. Durante seis horas, las personas podrán disfrutar de un viaje sensorial que les permitirá convertirse en una de las 600 personas que han mirado el planeta Tierra desde arriba.

Además, el sistema de vuelo está equipado con un sistema de descenso de respaldo y cuatros paracaídas, que pueden sustituir sistemas primarios de forma fluida e instantánea en caso de alguna emergencia, lo que garantiza, según la compañía, un aterrizaje seguro.

La empresa informó que la nave espacial está en proceso de producción en el campus de generación de Space Perspective en el Centro Espacial Kennedy de la Nasa, en Florida, Estados Unidos.

Le puede interesar: Las celebridades que más contaminan con el uso de sus aviones privados

Your ascent peaks above 99% of the Earth's atmosphere at the #edgeofspace. You'll have 2hrs to view the curve of the Earth, the total blackness of space, and the thin blue line of our atmosphere - the quintessential astronaut experience, creating indelible memories for you. pic.twitter.com/Q7XnzouDMN — Space Perspective (@SpacePerspectiv) June 27, 2022

Así es Neptune

En su innovación tecnológica, la nave cuenta con asientos reclinables y lujosos que permiten que las personas puedan adaptar la cápsula para, por ejemplo, la celebración de una boda o una cena romántica.

Asimismo, los usuarios se preocuparán por la señal en el espacio, la nave tendrá conexión wifi y elementos de comunicación que permitan transmitir en vivo.

Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We've developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now! https://t.co/WAPT2EoNrR pic.twitter.com/WNlgA1Zg0P — Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 27, 2022

¿Cuánto cuesta viajar en Neptune?

Space Perspective acepta reservas para el 2025 en adelante. Los boletos tienen un precio de 125.000 dólares por persona, es decir, más de 532 millones de pesos colombianos.