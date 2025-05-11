CANAL RCN
Polémica en ‘Stranger Things’: Millie Bobby denuncia acoso laboral contra David Harbour

Las acusaciones estarían relacionadas con acoso psicológico, hostigamiento y comportamientos intimidatorios.

Stranger Things
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:07 a. m.
La exitosa serie de Netflix 'Stranger Things' vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por el estreno de su esperada quinta temporada, sino por una polémica que involucra a dos de sus protagonistas principales.

El esperado estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things'

Los fanáticos de todo el mundo esperan con gran expectativa la llegada de la quinta y última temporada de la serie, que promete cerrar la historia con nuevos personajes, giros inesperados y un desenlace que marcará el final de una era en Netflix.

Según lo anunciado, la producción se estrenará en tres partes: la primera el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre.

 

La controversia de 'Stranger Things'

Sin embargo, la emoción de los seguidores se ha visto opacada por una noticia que ha generado controversia en redes sociales y medios internacionales. De acuerdo con un reporte del diario británico The Mail on Sunday, Millie Bobby Brown, quien interpreta a “Eleven”, habría presentado una denuncia por acoso contra su compañero de reparto David Harbour, conocido por su papel de “Jim Hopper”, su figura paterna dentro de la historia.

El medio señala que los hechos habrían ocurrido antes del inicio del rodaje de la última temporada, y que la investigación se extendió por varios meses debido a la cantidad de acusaciones recibidas.

“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había muchísimas acusaciones. La investigación se prolongó durante meses”, informó la publicación.

Lo que se sabe hasta ahora

Según los reportes, las acusaciones estarían relacionadas con acoso psicológico, hostigamiento y comportamientos intimidatorios por parte de Harbour hacia la joven actriz.

Hasta el momento, ni Netflix ni los actores involucrados han emitido declaraciones oficiales sobre la situación.

Sin embargo, la noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores han manifestado su sorpresa y preocupación por el ambiente en el set de una de las producciones más populares de los últimos años.

