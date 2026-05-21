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Spotify lanza Reserved: así funcionará la nueva forma de comprar entradas a conciertos

Spotify lanzó Reserved, una nueva función para usuarios Premium que permitirá a los fans más fieles acceder a entradas exclusivas antes de la venta general de conciertos.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

mayo 21 de 2026
04:21 p. m.
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Conseguir entradas para un concierto se ha convertido en una tarea cada vez más complicada para miles de personas. Las filas virtuales eternas, la reventa y los bots suelen dejar por fuera a quienes realmente siguen a sus artistas favoritos.

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Ante ese panorama, Spotify anunció una nueva herramienta llamada “Reserved”, una función que busca cambiar la forma en la que los fans acceden a las boletas.

La plataforma de streaming explicó que esta experiencia estará disponible inicialmente para usuarios Premium mayores de 18 años en Estados Unidos y posteriormente llegará a otros países. La idea principal es sencilla: identificar a los seguidores más fieles de un artista y reservarles entradas antes de la venta general.

¿Cómo funcionará Reserved en Spotify?

La nueva función utilizará la actividad de cada usuario dentro de Spotify para determinar quiénes son los superfans de un artista. Factores como las reproducciones, canciones compartidas y otras interacciones dentro de la aplicación serán clave para acceder al beneficio.

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Además, Spotify aseguró que supervisará las cuentas Premium para evitar bots o usuarios falsos, con el objetivo de que las entradas realmente lleguen a personas interesadas en asistir a los conciertos y no a revendedores.

Quienes sean seleccionados recibirán un correo electrónico y una notificación dentro de la aplicación. Desde allí tendrán un tiempo limitado, generalmente de un día, para comprar hasta dos entradas de la gira del artista.

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La compañía también explicó que la disponibilidad dependerá de la ciudad, la gira y la cantidad de entradas habilitadas para Reserved. Esto significa que no todos los fans recibirán una invitación, incluso si escuchan frecuentemente al artista.

Spotify apuesta más fuerte por la música en vivo

Con este lanzamiento, Spotify deja claro que quiere fortalecer su presencia en la industria de conciertos y eventos en vivo. La plataforma recordó que actualmente trabaja con más de 40 socios de boletería y que ya cuenta con herramientas como “Conciertos cerca de ti” y búsquedas de escenarios y recintos.

La empresa aseguró que todas estas iniciativas han ayudado a generar más de 1.500 millones de dólares en ventas de entradas para artistas alrededor del mundo.

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