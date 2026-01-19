CANAL RCN
Primer sancionado en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué ocurrirá en el juego?

Tras la primera noche de eliminación, los participantes conocieron la importante sanción.

enero 19 de 2026
07:00 a. m.
Colombia conoció al primer eliminado de la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN y las reacciones no se hicieron esperar. Tras una tensa jornada de posicionamiento y despedidas, Luisa Cortina tuvo que abandonar la casa más famosa del país por decisión del público.

Sin embargo, el ‘Jefe’ también sorprendió con una inesperada novedad ya que uno de los participantes rompió una importante regla que, de manera obligatoria, recibirá una importante sanción.

Primer eliminado en La Casa de los Famosos Colombia este domingo 18 de enero
¿Quién fue sancionado en La Casa de los Famosos?

Se trata del influencer Nicolás Arrieta, quien al lograr ser el primer salvado de la competencia se vio obligado a recibir un importante castigo. Según el ‘Jefe’, el famoso rompió una de las reglas básicas del juego al dormir en la habitación tormenta, siendo del cuarto calma.

Por este motivo, el influencer se vio obligado a pasar la noche en el calabozo. Este novedoso espacio, nunca antes visto en el juego, corresponde a la simulación de una cárcel, ubicada entre el comedor, el gimnasio y las escaleras, que cuenta con una cama, barras para sentarse y un balde.

Pese a que el jugador manifestó su asombro por el contundente regaño, las imágenes fueron claras ya que Arrieta ingresó al cuarto amarillo y se dispuso a dormir en una de las camas, mientras hizo uso de un antifaz para cubrir sus ojos.

Primera eliminación en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los jugadores se enfrentaron a la primera jornada de eliminación en la competencia, pues fueron seis los famosos que no corrieron con la suerte de evadir la temerosa placa de riesgo.

Sin embargo, las votaciones y los resultados fueron contundentes: Nicolás Arrieta, quien fue el primer jugador en volver a la casa, obtuvo 57,30 % de las votaciones, Lorena Altamirano el 18,10%, Yuli Ruíz el 7,10%, Renzo Meneses el 6,90%, Tebi Bernal el 6,10% y Luisa Cortina el 4,60%.

Finalmente, y por decisión de la primera eliminada, Mariana Zapata fue la primera nominada de la segunda semana de juego.

