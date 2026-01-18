Primer eliminado en La Casa de los Famosos Colombia este domingo 18 de enero

La noche de este domingo 18 de enero marcó un nuevo giro en La Casa de los Famosos Colombia, el reality que semana tras semana mantiene activa a la audiencia.

Tras una jornada cargada de expectativa, el público tomó la decisión final y definió quién debía abandonar definitivamente la competencia, convirtiéndose en el nuevo eliminado del programa.

Siete participantes llegaron a la gala con el riesgo latente de salir del juego: Nicolás, Yuli, Renzo, Luisa, Lorena, Valentino y Tebi. Todos dependían exclusivamente del respaldo de los televidentes, quienes, mediante votaciones, inclinaron la balanza y determinaron el futuro de cada uno dentro de la casa más vigilada del país.

Antes de conocerse el resultado oficial, el formato del reality volvió a generar tensión entre los concursantes. Cada uno tuvo la posibilidad de posicionarse frente a los nominados y explicar públicamente las razones por las que consideraba que alguno debía abandonar el programa.

Este ejercicio, que ya se ha convertido en uno de los momentos más intensos de la semana, dejó al descubierto diferencias, estrategias y percepciones que siguen marcando la convivencia.

La eliminada de La Casa de los Famosos Colombia este domingo 18 de enero

Luego del conteo de votos, se confirmó que Luisa Cortina fue la participante con el menor respaldo del público, razón por la cual tuvo que despedirse del reality. Su salida no pasó desapercibida, pues se trataba de una de las figuras que más opiniones divididas había generado desde el inicio de la competencia.

Luisa es oriunda de Sincelejo, tiene 31 años y es reconocida por haber ostentado el título de Miss Colombia Latina 2016-2017. Además, cuenta con experiencia previa en televisión tras su participación en el reality Guerreros, así como una fuerte presencia en redes sociales como creadora de contenido.

El perfil y las motivaciones de Luisa Cortina

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos Colombia, Cortina había expresado que su interés en el programa iba más allá de la exposición mediática. En entrevistas previas, aseguró que buscaba un reto personal que le permitiera mostrar facetas distintas a las que suele compartir como madre y figura digital.

Con su eliminación, el reality entra en una nueva etapa, donde las alianzas, conflictos y estrategias se vuelven cada vez más determinantes. Mientras tanto, el público continúa teniendo la última palabra en una competencia que no deja de sorprender.

Los favoritos del público en esta eliminación