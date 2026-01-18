CANAL RCN
Tendencias

Por qué algunas parejas evitan publicar su relación en redes sociales, según la psicología

La psicología explica qué hay detrás de las parejas que no publican su relación en las redes sociales.

Por qué algunas parejas evitan publicar su relación en redes sociales
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 18 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la era digital, las relaciones amorosas se viven entre lo privado y lo público. Aunque muchas parejas comparten abiertamente momentos románticos en redes sociales, existe un segmento creciente de parejas que prefieren no publicar su relación en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok.

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?
RELACIONADO

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?

¿Qué revela la psicología sobre estas parejas que eligen mantener su vínculo al margen de las pantallas? Las explicaciones van desde la protección de la intimidad hasta estilos de apego individuales que influyen en cómo se maneja la relación en el espacio digital.

Un estudio reciente publicado en The Journal of Social and Personal Relationships sugiere que mantener la relación en privado puede estar asociado con una mayor satisfacción y longevidad de la pareja.

Según esta investigación, las parejas que evitan la exposición constante en redes parecen enfrentar menos presiones externas y comparaciones relacionadas con las expectativas sociales sobre el amor y la felicidad.

La psicóloga Laura González, citada en este estudio, advierte que la necesidad de una “imagen perfecta” puede generar conflictos internos, mientras que la privacidad reduce esa presión y protege la dinámica real de la relación.

¿Qué revela la psicología sobre las parejas que evitan publicar su relación en redes?

La literatura en Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace muestra que algunas parejas establecen límites claros sobre el uso de redes sociales y lo que comparten, lo cual está relacionado con niveles de confianza y normas internas sobre privacidad.

¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología
RELACIONADO

¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología

Estos límites, lejos de indicar problemas de comunicación, pueden reflejar un enfoque consciente hacia la protección de la intimidad y la estabilidad del vínculo.

Además, expertos en psicología de relaciones señalan que la exposición excesiva en redes puede influir en la percepción que tienen los demás y los mismos miembros de la pareja sobre su vínculo.

La comparación social, es decir, medir el propio amor según lo que otros muestran puede distorsionar expectativas y generar inseguridades innecesarias.

¿Qué efecto tiene la ausencia de publicaciones en la confianza y satisfacción de pareja?

Desde una perspectiva psicológica, no publicar la relación no equivale a ocultarla, sino a priorizar la conexión real sobre la validación externa. Las investigaciones sobre estilos de apego también sugieren que las personas con tendencia evitativa valoran más la autonomía y son menos propensas a exhibir aspectos íntimos de su vida para aprobación social, lo cual puede influir en cómo manejan la privacidad digital.

Igualmente, los estudios demuestran que los usuarios que comparten menos detalles personales en redes suelen mostrar mayor conciencia de riesgo y beneficio sobre la autoexposición digital, lo cual puede traducirse en límites más firmes respecto a la vida en pareja en línea.

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología
RELACIONADO

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología

De esta manera, evitar publicar una relación en redes no necesariamente indica falta de amor o compromiso, sino una elección consciente influida por estilos de apego, preocupación por la privacidad y el deseo de evitar presiones y comparaciones sociales. Para estas parejas, el vínculo se construye en la cotidianeidad y la autenticidad, más que en la exposición pública de un ideal romántico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez

Selección Colombia

Mariana Zapata confesó un romance secreto con jugador de la Selección Colombia: ¿Con quién?

Viral

Yaya Muñoz y Manuel Turizo protagonizaron un momento que desató especulaciones: video viral

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero

El próximo domingo 25 de enero se llevará a cabo una histórica alianza.

Liga BetPlay

Debut amargo para Junior: Tolima lo derrotó en el Metropolitano con nueve jugadores

Con nueve jugadores, Tolima derrotó a Junior en Barranquilla en el debut de la Liga BetPlay I-2026: vea los goles.

Ofertas de empleo

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo