Sara Uribe rompió en llanto tras salir de La Casa de los Famosos y enterarse de la muerte de Yeison Jiménez: desgarradora reacción

La modelo le envió un conmovedor mensaje de fortaleza a la esposa del artista.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
10:48 a. m.
El domingo 8 de febrero, Sara Uribe, junto a Marilyn Patiño, se convirtieron en las nuevas eliminadas de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Y, tras ese desenlace, la reconocida modelo y presentadora se enteró del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez el pasado 10 de enero y no solo tuvo una emotiva reacción, sino que le envió un sentido mensaje de fortaleza y condolencias a su familia.

Esta fue la reacción de Sara Uribe al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

En un diálogo con el Canal RCN, Sara Uribe manifestó que para ella fue muy duro enterarse de la muerte de Yeison Jiménez y que cayó en cuenta de que debe disfrutar cada segundo de su vida junto a los seres que más ama.

"Ese fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, como, por ejemplo, desgastarme en peleas o en situaciones en las que al fin y al cabo uno se va y no se lleva absolutamente nada", comenzó afirmando Sara Uribe.

"No quiero hacer cosas por dinero y quedarme perdiendo mi tiempo, en lugar de ganarlo cuidando a mi hijo, a mi mamá, abrazándolos, en estar con mi hermano, con los míos, los que de verdad me quieren, solamente por ganar seguidores, fama o una polémica. También esto me deja la enseñanza de que no hay joyas, no hay lujos ni cosas que uno se lleve. Eso me hace regresar hoy más fuerte, más sabia, más libre de equipaje, más humana", agregó.

Este fue el mensaje que Sara Uribe le envió a la familia de Yeison Jiménez tras su deceso

Sara Uribe, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, aseguró que quiere darle un abrazo de condolencias al núcleo familiar más cercano de Yeison Jiménez.

"A Sonia, a sus hijos, a su familia, yo sé que somos vecinos, que estoy esperando para ver si los puedo ver y abrazar. Les digo que fortaleza, que su esposa ha sido una berraca en vida por soportar, aguantar, sostener un matrimonio y ser la elegida para seguir cuidando un legado. Fuerza y fe porque Dios sabe cada movimiento que hace en la vida y en la muerte también", concluyó Sara Uribe.

 

