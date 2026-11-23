En los últimos días se conoció que una importante actriz de Estados Unidos fue diagnosticada con cáncer de mama.

Se trata de Robyn Coffin, que principalmente ganó reconocimiento por interpretar a Cindy Herrmann en 'Chicago Fire', la serie de televisión que tiene 15 temporadas.

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La noticia se reveló en una campaña que se creó en GoFundMe con la intención de reunir fondos económicos para afrontar el proceso médico.

Así fue como se confirmó que Robyn Coffin, la reconocida actriz de Estados Unidos, tiene cáncer

En la campaña de GoFundMe se detalló que Robyn Coffin está bajo el cuidado de especialistas de primer nivel y que en los próximos días sabrá si deberá pasar por el quirófano.

"Como ya sabrán, a Robyn le han diagnosticado cáncer de mama. La buena noticia es que cuenta con un excelente equipo en el hospital que está organizando y planificando su cirugía, cuidados posteriores y recuperación. Además, Grant, su esposo, y sus amigos, que la apoyan incondicionalmente, serán unos cuidadores maravillosos", se manifestó.

"El 24 de noviembre de 2026, Robyn sabrá si necesita una mastectomía parcial o total. Si necesita una mastectomía total, estará de baja laboral durante varias semanas. Si bien ella y su esposo tienen seguro médico, este no pertenece al sindicato de actores y solo cubre el 50% de sus intervenciones", se agregó.

Así ha sido la trayectoria de Robyn Coffin, la reconocida actriz de Estados Unidos

Robyn Coffin estudió actuación en el Columbia College Chicago y, aparte de estar presente en 'Chicago Fire', también actuó en series como 'Empire' y 'Hot Date'.

Asimismo, fue tenida en cuenta en películas como 'Every 21 Seconds', 'Unexpected', 'Widows' y en el último tiempo también se destacó como profesora de actuación.

"Dios la bendiga", "le deseo una pronta recuperación", "estamos seguros de que todo saldrá bien", "seguiremos muy pendientes de su evolución" y "vamos con todo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.