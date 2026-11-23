Westcol es protagonista de una nueva polémica en redes sociales tras haber filmado un inquietante espectáculo en uno de sus más recientes streams.

El hombre, quien se encontraba acompañado de su equipo de trabajo, amigos y demás creadores de contenido, fue filmado bailando, acostado en el suelo, botando comida y hasta durmiendo al interior de una piscina.

Los clips, que ya son virales en redes sociales, han generado amplias críticas entre su comunidad de fanáticos ante el comportamiento errático del hombre.

¿Qué pasó con Westcol?

Durante su más reciente transmisión por Kick, el antioqueño mostró detalles de la celebración que se encontraba realizando junto a sus compañeros de trabajo con quienes compartió un espacio lleno de música, alcohol y alimentos.

Sin embargo, con el paso de las horas, su conducta empezó a tomar un nuevo rumbo ya que el famoso protagonizó exóticos bailes con los que terminó arrojando al suelo el contenido de los alimentos que tenía en sus manos. Además, este decidió lanzarse al piso para bailar sobre los líquidos derramados allí.

Seguido de esto, ingresó a su amplia piscina, en compañía de sus amigos, y decidió derramar distintos tipos de alcohol que se encontraba consumiendo. Finalmente, el hombre terminó conciliando el sueño dentro de la pileta.

Por supuesto, su conducta ya ha sido tema de discusión entre su fanaticada ya que decenas de fanáticos han cuestionado su comportamiento al transmitir en vivo los sucesos.

¿Luisa Castro y Westcol terminaron su relación?

Por otro lado, nuevos rumores se han tomado nuevamente las redes sociales en donde usuarios han especulado el presunto fin de la relación entre Luisa Castro y Westcol.

Aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno de los famosos, el rumor se ha presentado en el marco de la más reciente polémica en la que la modelo fue relacionada sentimentalmente con la cantante Nath.