CANAL RCN
Internacional

Trump despide a la secretaria de Seguridad Kristi Noem, encargada de las operaciones contra migrantes

De la segunda administración Trump, Noem se convierte en el primer miembro del gabinete en ser destituido.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 05 de 2026
07:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La mujer que generó un escándalo en los medios estadounidenses al confesar que mató a tiros a su perrita Cricket por tener un carácter "indomable", Kristi Noem, acaba de convertirse en la primera integrante del gabinete de Donald Trump en ser destituida su segundo mandato presidencial.

El repiblicano utilizó su plataforma Truth Social el jueves 5 de marzo para anunciar que Noem, de 54 años y pilar del movimiento Make America Great Again (MAGA), dejará la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el próximo 31 de marzo.

Pese a su repentina salida, no abandonará el círculo de confianza de Trump, quien decidió nombrarla enviada especial para una iniciativa de seguridad en el continente americano, que se revelará el sábado, 7 de marzo.

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón
RELACIONADO

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

Noem sale del DHS tras numerosas protestas por su ofensiva contra los migrantes irregulares en Minesota:

La salida de Noem del poderoso DHS se produce en medio de fuertes tensiones internas, ya que informes de prensa sugieren que Trump se enfureció tras una audiencia en el Senado esta semana.

En dicha sesión, la funcionaria afirmó que el presidente autorizó personalmente una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que ella misma era la protagonista.

A este malestar se sumaría la insatisfacción del mandatario por cómo Noem gestionó una reciente redada contra indocumentados en Minesota, donde una intervención de agentes federales terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Aun así, en su despedida pública, Trump matizó las críticas afirmando que ella "ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)".

Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.
RELACIONADO

Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.

¿Quién reemplazara a Noem en el DHS?

El relevo en la seguridad nacional quedará en manos del senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, al que el presidente calificó como un "guerrero MAGA" y vaticinó que realizará una labor "espectacular".

Trump aseguró que su nominado "trabajará incansablemente para mantener” la “frontera segura, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente” al país”, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez".

Mullin, que llegara al cargo solo si el Senado, de mayoría republicana, lo aprueba, reaccionó de inmediato señalando que su objetivo primordial será "mantener la patria segura".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas después de varios años

Artistas

Luto: murió una leyenda del cine y la televisión

Donald Trump

Presidente Trump tendría en mente dar otro golpe contundente en la región similar al de Venezuela

Otras Noticias

Dian

DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

La entidad dio a conocer el catálogo de vehículos y demás que están subastando.

Nariño

Asesinan en Nariño a hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera

La exalcaldesa del municipio de Policarpa confirmó la noticia y aseguró que seguirá luchando por la justicia y la paz.

Atlético Nacional

"Nacional es un equipo de barrio": 'Tino' Asprilla explotó contra el plantel verdolaga

Yeison Jiménez

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio