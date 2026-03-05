Trump despide a la secretaria de Seguridad Kristi Noem, encargada de las operaciones contra migrantes

La mujer que generó un escándalo en los medios estadounidenses al confesar que mató a tiros a su perrita Cricket por tener un carácter "indomable", Kristi Noem, acaba de convertirse en la primera integrante del gabinete de Donald Trump en ser destituida su segundo mandato presidencial.

El repiblicano utilizó su plataforma Truth Social el jueves 5 de marzo para anunciar que Noem, de 54 años y pilar del movimiento Make America Great Again (MAGA), dejará la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el próximo 31 de marzo.

Pese a su repentina salida, no abandonará el círculo de confianza de Trump, quien decidió nombrarla enviada especial para una iniciativa de seguridad en el continente americano, que se revelará el sábado, 7 de marzo.

Noem sale del DHS tras numerosas protestas por su ofensiva contra los migrantes irregulares en Minesota:

La salida de Noem del poderoso DHS se produce en medio de fuertes tensiones internas, ya que informes de prensa sugieren que Trump se enfureció tras una audiencia en el Senado esta semana.

En dicha sesión, la funcionaria afirmó que el presidente autorizó personalmente una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que ella misma era la protagonista.

A este malestar se sumaría la insatisfacción del mandatario por cómo Noem gestionó una reciente redada contra indocumentados en Minesota, donde una intervención de agentes federales terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Aun así, en su despedida pública, Trump matizó las críticas afirmando que ella "ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)".

¿Quién reemplazara a Noem en el DHS?

El relevo en la seguridad nacional quedará en manos del senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, al que el presidente calificó como un "guerrero MAGA" y vaticinó que realizará una labor "espectacular".

Trump aseguró que su nominado "trabajará incansablemente para mantener” la “frontera segura, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente” al país”, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez".

Mullin, que llegara al cargo solo si el Senado, de mayoría republicana, lo aprueba, reaccionó de inmediato señalando que su objetivo primordial será "mantener la patria segura".