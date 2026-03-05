CANAL RCN
Esposa de Juanda Caribe no se guardó nada y volvió a mencionarlo en un mensaje: esto dijo

Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe, se pronunció a través de sus redes sociales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
05:31 p. m.
Juanda Caribe es uno de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que más ha estado involucrado en polémicas a lo largo de esta temporada.

El humorista y cantante ha tenido constantes enfrentamientos verbales con Alexa Torrex e, incluso, en un 'congelado', el novio de la creadora de contenido lo acusó de haberle dicho un comentario fuera de tono.

Ante esa situación, en una primera instancia, Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe, lo defendió, pero, posteriormente, tomó la decisión de apartarse y guardar silencio.

Sin embargo, en las últimas horas, la barranquillera volvió a acordarse de él y lo mencionó en un nuevo mensaje. ¿Qué fue lo que dijo?

Este fue el mensaje en el que Sheila Gándara incluyó nuevamente a Juanda Caribe, de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Sheila Gándara publicó una foto junto a su bebé y les contó a sus seguidores que se encuentra cumpliendo 10 años.

En consecuencia, le dedicó el siguiente mensaje y no dejó a un lado a Juanda Caribe:

"Hoy cumple mes mi princesa hermosa. Ya son 10 meses llenando mi vida de amor, risas y luz. Cada día contigo es un regalo y una razón más para agradecer", comenzó planteando.

"Eres mi mayor alegría, mi pedacito de cielo. Te amo con todo mi corazón y tu papá también te desea todo el amor del mundo", añadió.

¿Cuánto porcentaje de votos recibió Juanda Caribe en la última jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Juanda Caribe estuvo presente en la jornada de eliminación del miércoles 4 de marzo y reingresó a la 'casa más famosa de Colombia' en el segundo lugar.

En esta ocasión, el humorista obtuvo el 25,55% de los votos y únicamente estuvo por debajo de Alexa Torrex, que recibió el 37,09%.

 

