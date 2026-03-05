¿Dejaron sola a Claudia López? La precandidata responde

La precandidata presidencial Claudia López, quien hace parte de la Consulta de las Soluciones, habló en A lo Que Vinimos Electoral de sus propuestas, las consultas interpartidistas y su relación con Sergio Fajardo.

¿Cómo va el metro de Bogotá al que Claudia le dio un empujón?

El metro bogotano solamente es la obra estructura más grande Colombia, la sacamos adelante dejamos al 30% de fusión hoy va al 72 es un orgullo verla sino que además en la prueba reina que podemos hacer cosas grandes bien hechas cero corrupción no solamente en Bogotá sino en todo Colombia.

Como el metro dejamos 185 horas que le están cambiando la vida, el empleo, bajaron la pobreza en Bogotá y eso es lo que queremos hacer por Colombia.

¿Qué propone Claudia en cuestión de transporte para mejorar el sistema de transporte de los demás colombianos?

Vamos a sacar adelante por ejemplo el tren de cercanías de Cali y vamos a sacar adelante la línea férrea que viene desde Belencito en Boyacá llega a Bogotá a Cundinamarca hasta Soacha, que conecta su vez con la línea férrea del norte, que ya adjudicaron, y va hasta Santa Marta.

Roy Barreras dice que Claudia López pelea con todo el mundo y la han caracterizado así, como una de esas personas que genera polémica

Soy una mujer berraca, echada pa'lante, he luchado contra la corrupción, he metido a los parapolíticos a la cárcel, he enfrentado el abuso de poder de la gente. Que se está inventando y matando allá en la izquierda, es un problema de ellos, no nuestro.

¿Se siente sola después de ese de que Fajardo y Armitage le dijeron que no a la consulta?

Invité a Sergio y a Maurice porque creo que la gente en las urnas la que debe escoger quién lidera cada sector de la sociedad, sin embargo, buena energía para ellos, les deseo suerte.

¿Cuántos votos espera sacar?

Millones. Hay 24 millones de personas habilitadas para votar, si esos 24 millones de personas van a votar, que la mitad quiera votar en las consultas, son 14 millones, de manera tal que esperamos ser la mayoría en el tarjetón de consultas.

La gente va a escoger del uribismo y la derecha uno, de un sector de Roy y el gobierno escogerá otro, entre Leonardo y yo escogerá otro.

Dicen que Leonardo Huerta fue puesto para que generara una consulta ante la negativa de los otros candidatos. ¿Es así?

A mí me honra mucho no estar compitiendo con corruptos y se han robado a Colombia, sino estar compitiendo con un ciudadano ejemplar. Leonardo es de Pereira, fue secretario de Educación durante la pandemia, fue defensor del Pueblo en materia de salud y quiere representar a la Colombia que trabaja duro, paga impuestos, nunca se ha robado un peso.

Si usted no pasa la segunda vuelta, pero sí pasa Fajardo, ¿votaría por él?

Yo he votado por Fajardo dos veces, ese no es problema, aquí la discusión no es con Fajardo. Lo que yo espero, lo que yo voy a trabajar para que pase, en mi visión del mundo hay que echar pa'lante y no para atrás y que en la segunda vuelta quedemos opciones distintas de cambio, pero de cambio con corrección para echar pa'lante no para echar para atrás.