América derrotó con lo justo a Bucaramanga y se metió a la fase de grupos de la Sudamericana

América de Cali logró una victoria clave en el Estadio Pascual Guerrero al derrotar 2-1 a Atlético Bucaramanga, resultado que le permitió asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El compromiso tuvo emociones de principio a fin y evidenció la capacidad de reacción del conjunto escarlata, que supo revertir un marcador adverso frente a un rival que comenzó imponiendo condiciones.

El equipo dirigido por David González encontró dificultades en los primeros minutos ante un Bucaramanga bien organizado y que apostó por aprovechar las acciones a balón parado. El encuentro tuvo momentos de alta intensidad y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final, especialmente por la presión del cuadro visitante y el empuje del público local.

Un golazo que ilusionó a Bucaramanga

El conjunto santandereano logró abrir el marcador a los 23 minutos gracias a una brillante ejecución de tiro libre del argentino Fabián Sambueza. El mediocampista cobró con precisión desde media distancia y envió el balón al fondo de la red, dejando sin opciones al portero escarlata.

El tanto generó entusiasmo entre los seguidores del Bucaramanga, que veían cómo su equipo tomaba ventaja en un escenario complicado. Durante varios pasajes del primer tiempo, el conjunto leopardo logró mantener el orden defensivo e incomodar el juego ofensivo del América.

Sin embargo, el equipo local no bajó los brazos y comenzó a aumentar la intensidad en los minutos finales de la primera parte, buscando espacios que le permitieran empatar el compromiso antes del descanso.

La recompensa llegó en el tiempo añadido del primer tiempo. A los 45+3 minutos, el árbitro sancionó una pena máxima a favor del América, oportunidad que fue aprovechada por Yeison Guzmán. El mediocampista ejecutó con seguridad desde el punto penal y estableció el 1-1 que devolvía la tranquilidad a los aficionados presentes en el Pascual Guerrero.

América concretó la remontada

Con el empate en el marcador, América salió al segundo tiempo decidido a completar la remontada. El equipo escarlata adelantó sus líneas y aumentó la presión sobre la defensa de Bucaramanga, buscando el gol que le permitiera tomar la ventaja.

Esa insistencia tuvo resultado al minuto 55, cuando Jhon Tilman Palacios apareció en el área rival para marcar el 2-1 definitivo. El defensor aprovechó una acción ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y desatar la celebración de los hinchas escarlatas.

A partir de ese momento, América administró la ventaja con inteligencia y supo controlar los intentos de reacción del equipo visitante. Con el pitazo final, el conjunto caleño celebró una victoria que le permite inscribir su nombre en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, consolidando así su presencia en el panorama internacional de la temporada.